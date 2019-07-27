Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin bağımlı çıktı! Elinden düşüremiyormuş...
Akın Akınözü ile birlikte rol aldıkları Hercai adlı dizide canlandırığı Reyyan karakteri ile son dönemde çok konuşulan ünlü oyuncu Ebru Şahin, Instagram'da da adından söz ettiriyor. Her hareketi ile olay olan Ebru Şahin yine çok konuşulacak. Ebru Şahin tam bir bağımlı çıktı. O anları daha önce Instagram hesabından paylamış. Ancak bağımlı olan sadece o değil...
ÜNLÜLER VE BAĞIMLISI OLDUKLARI OYUNLAR
Ajda Pekkan
Süperstar oyun konusunda sınır tanımayan isimlerin en başında geliyor. Oyun oynayabilmek için Facebook hesabı olmadığı için "yeni can" alamadığından, "sanal kredi kartı" ile oynadığı oyunlar için "yardım" alıyor. Sanal kredi kartı kullanmasının sebebi ise, internette yaşanan kredi kartı dolandırıcılığına yakalanmamak için. Candy Crush Soda, Harvest Swap ve Candy Crush Ajda Pekkan'ın bağımlısı olduğu oyunlar.