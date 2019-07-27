Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin bağımlı çıktı! Elinden düşüremiyormuş...

Akın Akınözü ile birlikte rol aldıkları Hercai adlı dizide canlandırığı Reyyan karakteri ile son dönemde çok konuşulan ünlü oyuncu Ebru Şahin, Instagram'da da adından söz ettiriyor. Her hareketi ile olay olan Ebru Şahin yine çok konuşulacak. Ebru Şahin tam bir bağımlı çıktı. O anları daha önce Instagram hesabından paylamış. Ancak bağımlı olan sadece o değil...

27.07.2019 10:27 - Son Güncelleme: 27.07.2019 10:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





