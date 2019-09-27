Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin bağımlı çıktı! Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş...
ATV'de yayınlanan ekranların sevilen dizisi Hercai'de "Reyyan Şadoğlu" karakterine hayat veren güzel oyuncu Ebru Şahin, Instagram'da da adından söz ettiriyor. Her hareketi ile olay olan Ebru Şahin yine çok konuşulacak. Ebru Şahin tam bir bağımlı çıktı. O anları daha önce Instagram hesabından paylamış. Ancak bağımlı olan sadece o değil...
ÜNLÜLER VE BAĞIMLISI OLDUKLARI OYUNLAR
Ajda Pekkan
Süperstar oyun konusunda sınır tanımayan isimlerin en başında geliyor. Oyun oynayabilmek için Facebook hesabı olmadığı için "yeni can" alamadığından, "sanal kredi kartı" ile oynadığı oyunlar için "yardım" alıyor. Sanal kredi kartı kullanmasının sebebi ise, internette yaşanan kredi kartı dolandırıcılığına yakalanmamak için. Candy Crush Soda, Harvest Swap ve Candy Crush Ajda Pekkan'ın bağımlısı olduğu oyunlar.