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Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin bağımlı çıktı! Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş...

ATV'de yayınlanan ekranların sevilen dizisi Hercai'de "Reyyan Şadoğlu" karakterine hayat veren güzel oyuncu Ebru Şahin, Instagram'da da adından söz ettiriyor. Her hareketi ile olay olan Ebru Şahin yine çok konuşulacak. Ebru Şahin tam bir bağımlı çıktı. O anları daha önce Instagram hesabından paylamış. Ancak bağımlı olan sadece o değil...

27.09.2019 22:36 - Son Güncelleme: 27.09.2019 22:36
Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin bağımlı çıktı! Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş...

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Şahin tam bir bağımlı çıktı. Ebru Şahin o kareyi Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin bağımlı çıktı! Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş...

ÜNLÜLER VE BAĞIMLISI OLDUKLARI OYUNLAR

Ajda Pekkan

Süperstar oyun konusunda sınır tanımayan isimlerin en başında geliyor. Oyun oynayabilmek için Facebook hesabı olmadığı için "yeni can" alamadığından, "sanal kredi kartı" ile oynadığı oyunlar için "yardım" alıyor. Sanal kredi kartı kullanmasının sebebi ise, internette yaşanan kredi kartı dolandırıcılığına yakalanmamak için. Candy Crush Soda, Harvest Swap ve Candy Crush Ajda Pekkan'ın bağımlısı olduğu oyunlar.

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin bağımlı çıktı! Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş...

Kerem Bürsin

2041 adlı zeka oyununu oynuyor.

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin bağımlı çıktı! Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş...

Metin Arolat

Kelimelik ve Kelime Avı oynuyor.

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin bağımlı çıktı! Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş...

Gülben Ergen

Facebook hesabı olduğu için, arkadaşlarına en sık can gönderen ve can isteyen isimlerin başında geliyor. Sevilen sanatçı tam bir Candy Crush bağımlısı. Oyuna ilk çıktığı günlerde başlamamasına rağmen, elinden düşürmediği tableti ve cep telefonu nedeniyle 800'lü seviyelere geldi bile…

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