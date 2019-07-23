Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü sevgilisi ile herkesi şaşkına çevirdi! Bakın kim çıktı?

Hercai Miran Aslanbey ile gündeme bomba şeklinde düşerken, başarılı oyuncu Akın Akınözü tüm dikkatleri üstüne topladı. Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün sevgilisiyle görüntülendi. Akın Akınözü Hercai dizisi ile gönüllere taht kurmuştu. Fanatik sayısını ciddi bir şekilde arttıran ünlü oyuncu özel yaşamı ile fazlaca merak ediliyor. Hercai yeni sezon ne süre? Soruları merak edilirken dizinin başarılı oyuncusu ile ilgili de hayranlarının merakları sürüyor. Akın Akınözü nereli? Akın Akınözü kaç yaşlarında? şeklinde sorular haricinde Akın Akınözü 'nün sevgilisi de merak ediliyor. Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

23.07.2019 12:47 - Son Güncelleme: 23.07.2019 12:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





