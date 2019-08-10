Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü sevgilisi ile herkesi şaşkına çevirdi!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin oyuncuları bayahı merak ediliyor. Hercai, Miran Aslanbey ile gündeme gelirken Akın Akınözü tüm dikkatleri üstüne topladı. Fanatik sayısını ciddi bir şekilde arttıran ünlü oyuncu özel yaşamı ile fazlaca merak ediliyor. Hercai'nin yeni sezonu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Ancak yeni sezonun ne zaman başlayacağı belli olmadı. Dizinin Eylül ayında 2. sezona başlaması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından yeni sezon ile ilgili bilgi paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak. Cuma akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin sezon finali, tüm Kişiler'de % 8,05 izlenme oranı ve % 23,95 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci olmuştu.

10.08.2019 12:41 - Son Güncelleme: 10.08.2019 12:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





