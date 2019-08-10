Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü sevgilisi ile herkesi şaşkına çevirdi!
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin oyuncuları bayahı merak ediliyor. Hercai, Miran Aslanbey ile gündeme gelirken Akın Akınözü tüm dikkatleri üstüne topladı. Fanatik sayısını ciddi bir şekilde arttıran ünlü oyuncu özel yaşamı ile fazlaca merak ediliyor. Hercai'nin yeni sezonu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Ancak yeni sezonun ne zaman başlayacağı belli olmadı. Dizinin Eylül ayında 2. sezona başlaması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından yeni sezon ile ilgili bilgi paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak. Cuma akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin sezon finali, tüm Kişiler'de % 8,05 izlenme oranı ve % 23,95 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci olmuştu.
Akın Akınözü kimdir?
Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır. 2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır. 2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy göstermiş daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol almıştır.
Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.
Akın Akınözü'nün rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Hercai (Miran) (TV Dizisi)
2017-2018 – Aslan Ailem (Murat) (TV Dizisi)
2017 – Payitaht Abdülhamid (Ömer) (TV Dizisi)
2016 – Arkadaşlar İyidir (Yunus) (TV Dizisi)
2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (İvan/Ali) (TV Dizisi)