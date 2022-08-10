Hepsi Grubu’ndan üzen haber! Yasemin Yörük ’Çok yalnız hissettim’ dedi! 10 yıl önce ortalığı kasıp kavuruyorlardı! Tek başına geri döndü

2015 yılında gruptan ayrılan Gülçin Ergül katıldığı bir televizyon programında ayrılışı ile ilgili şöyle konuşmuştu;

"Her şeyin negatif ve pozitif yanları var, grup olmanın da zor yanları vardı. Negatif tarafları beni yormaya başladı. Mutsuz olduğum için ayrılmak istedim. Televizyonda anlatılmayacak kadar karışık şeyler var. Bunu yapmak istemezdim, benim kararımdI gruptan ayrılmak. Daha iyi bir yere gitmiyordu benim için. "