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Haberler Magazin Hem Eşkıya hem de Kurtlar Vadisi’nin yıldızı ile evli olan Camdaki Kız’ın Gülcihan'ı hakkında üzen gerçek! Beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı

Hem Eşkıya hem de Kurtlar Vadisi’nin yıldızı ile evli olan Camdaki Kız’ın Gülcihan'ı hakkında üzen gerçek! Beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı

Hem Eşkıya hem de Kurtlar Vadisi'nin yıldızı ile evli olan Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı hakkında üzen gerçek! Beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı, Devrim Yakut'un sağlık durumu nasıl? Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterini canlandıran Devrim Yakut 2 haftadır ekranlarda görünmüyordu. Senaryo gereği dizide hasta amcasının yanına giden Yakut'un bu süreçte tedavi gördüğü öğrenildi.

02.05.2022 17:04 - Son Güncelleme: 02.05.2022 17:08
Hem Eşkıya hem de Kurtlar Vadisi’nin yıldızı ile evli olan Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı hakkında üzen gerçek! Beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı

Hem Eşkıya hem de Kurtlar Vadisi'nin yıldızı ile evli olan Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı hakkında üzen gerçek! Beyninin pıhtı attığı ortaya çıkan Devrim Yakut'un sağlık durumu nasıl?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hem Eşkıya hem de Kurtlar Vadisi’nin yıldızı ile evli olan Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı hakkında üzen gerçek! Beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı

Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterine hayat veren Devrim Yakut'un bir süredir dizide olmaması sevenlerini meraklandırdı. Posta'dan Suna Akyıldız da Yakut'un neden dizide olmadığını araştırınca herkes korkutan bir olayı öğrendi.

Hem Eşkıya hem de Kurtlar Vadisi’nin yıldızı ile evli olan Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı hakkında üzen gerçek! Beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı

PIHTI ATTI

Senaryo gereği Van'da yaşayan hasta amcasının yanına giden oyuncunun ölümden döndüğü ortaya çıktı. Beyni pıhtı atan oyuncu, bir süre hastanede tedavi gördü. Zorlu bir süreçten geçerek sağlığına kavuşan Devrim Yakut, sete geri döndü.

Hem Eşkıya hem de Kurtlar Vadisi’nin yıldızı ile evli olan Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı hakkında üzen gerçek! Beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı

Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterini canlandıran Devrim Yakut'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Hem Eşkıya hem de Kurtlar Vadisi’nin yıldızı ile evli olan Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı hakkında üzen gerçek! Beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı

53 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Devrim Yakut'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

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