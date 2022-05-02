Hem Eşkıya hem de Kurtlar Vadisi’nin yıldızı ile evli olan Camdaki Kız’ın Gülcihan'ı hakkında üzen gerçek! Beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı
Hem Eşkıya hem de Kurtlar Vadisi'nin yıldızı ile evli olan Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı hakkında üzen gerçek! Beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı, Devrim Yakut'un sağlık durumu nasıl? Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterini canlandıran Devrim Yakut 2 haftadır ekranlarda görünmüyordu. Senaryo gereği dizide hasta amcasının yanına giden Yakut'un bu süreçte tedavi gördüğü öğrenildi.
02.05.2022 17:04 - Son Güncelleme: 02.05.2022 17:08
Hem Eşkıya hem de Kurtlar Vadisi'nin yıldızı ile evli olan Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı hakkında üzen gerçek! Beyninin pıhtı attığı ortaya çıkan Devrim Yakut'un sağlık durumu nasıl?
Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterine hayat veren Devrim Yakut'un bir süredir dizide olmaması sevenlerini meraklandırdı. Posta'dan Suna Akyıldız da Yakut'un neden dizide olmadığını araştırınca herkes korkutan bir olayı öğrendi.
53 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Devrim Yakut'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.