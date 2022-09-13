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Haberler Magazin Hem anne oldu hem arkadaş! Küçük yaşta gelin olan Nursel... Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in gözü gibi sakındığı kızına bakın!

Hem anne oldu hem arkadaş! Küçük yaşta gelin olan Nursel... Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in gözü gibi sakındığı kızına bakın!

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var Mısın Yok Musun programıyla tanınan Nursel Ergin'in yarışmada yıldızı parladıktan sonra bir çok programda sunuculuk teklifi aldı. Son olarak Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışma programının sunuculuğunu üstlenen Ergin'in boyu kadar kızı olduğunu öğrenen şaşıp kalıyor.

13.09.2022 10:03 - Son Güncelleme: 13.09.2022 10:03
Hem anne oldu hem arkadaş! Küçük yaşta gelin olan Nursel... Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin’in gözü gibi sakındığı kızına bakın!

Gelinim Mutfakta'nın ünlü sunucusu Nursel Ergin'in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Yetiştirme yurdundan büyüyen Ergin küçük yaşta evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştu. Güzel sunucunun kızı boyunu geçti. Kızına hem anne hem arkadaş olan 42 yaşındaki ünlü isim bir röportajında "Arkadaş gibi takıldığım bir kızım var. İnsanlar çok şaşırıyor ama ben çok genç yaşta; 19'umda anne oldum" demişti. İşte anne kızın birlikte çekildiği fotoğrafları...

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Hem anne oldu hem arkadaş! Küçük yaşta gelin olan Nursel... Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin’in gözü gibi sakındığı kızına bakın!

Küçük yaşta yetiştirme yurdunda kalan ve 19 yaşında evlilik yapan Nursel Ergin'in kızı 23 yaşında.

Hem anne oldu hem arkadaş! Küçük yaşta gelin olan Nursel... Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin’in gözü gibi sakındığı kızına bakın!

Kızı Bengü ile birlikte olan fotoğraflarını görenler arkadaş ve ya kardeş sanıyor.

Hem anne oldu hem arkadaş! Küçük yaşta gelin olan Nursel... Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin’in gözü gibi sakındığı kızına bakın!

Geçmişte verdiği röportajda "Arkadaş gibi takıldığım bir kızım var. İnsanlar çok şaşırıyor ama ben çok genç yaşta; 19'umda anne oldum" diyen ünlü sunucunun kızı Bengü güzelliğiyle de bir hayli dikkat çekiyor.

Hem anne oldu hem arkadaş! Küçük yaşta gelin olan Nursel... Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin’in gözü gibi sakındığı kızına bakın!

Ancak küçük yaşta evlenmeyi, anne olmayı doğru bulmadığını dile getiren Nursel Ergin şöyle konuşmuştu;

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