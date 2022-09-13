Hem anne oldu hem arkadaş! Küçük yaşta gelin olan Nursel... Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin’in gözü gibi sakındığı kızına bakın!

Gelinim Mutfakta'nın ünlü sunucusu Nursel Ergin'in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Yetiştirme yurdundan büyüyen Ergin küçük yaşta evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştu. Güzel sunucunun kızı boyunu geçti. Kızına hem anne hem arkadaş olan 42 yaşındaki ünlü isim bir röportajında "Arkadaş gibi takıldığım bir kızım var. İnsanlar çok şaşırıyor ama ben çok genç yaşta; 19'umda anne oldum" demişti. İşte anne kızın birlikte çekildiği fotoğrafları...