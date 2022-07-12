Hedefim Sensin’in Zekeriya’sı Ata Demirer bakın aslen nereliymiş! Çanakkale’den vazgeçemeyen oyuncu memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı
Hedefim Sensin'in Zekeriya'sı Ata Demirer bakın aslen nereliymiş! Yönetmenliğini Murat Uçan'ın üstlendiği kadrosunda ise Demet Akbağ, Gonca Vuslateri gibi isimlerin yer aldığı Hedefim Sensin filminin televizyonda yayınlanması üzerine gündeme gelen Ata Demirer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2008 yılında beyaz perdede seyircisiyle buluşan filmde Zekeriya karakterini canlandıran Demirer'in aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Çanakkale'ye olan sevgisiyle bilinen Ata Demirer'in memleketi...
12.07.2022 19:26 - Son Güncelleme: 12.07.2022 19:26
Yönetmen koltuğunda Kıvanç Börü'nün oturduğu Hedefim Sensin filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ATA DEMİRER KİMDİR?
6 Temmuz 1972 tarihinde dünyaya gelen ve aha küçük yaşlarda müziğe olan yeteneğini keşfeden Ata Demirer'in özellikle memleketi merak konusu oldu.
1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nü kazanmasıyla İstanbul'a taşınan ve 1995 yılında Assos'ta verdiği müzikli şov sırasında keşfedilerek Dormen Tiyatrosu'nda "Komik Para" adlı oyununda rol alan Demirer'in memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.