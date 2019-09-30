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Hazar Ergüçlü'nün makyajsız hali tam bir hayal kırıklığı! Hazar Ergüçlü meğer makyaj güzeliymiş...

Hazar Ergüçlü Instagram hesabından makyajsız halini yayınlandı. 27 yaşındaki Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halini görenler adeta hayal kırıklığına uğradı. Yorgun ve çökmüş görünen yüzü ile Hazar Ergüçlü'ye hayranlarından "Bu kıza ne oldu?" yorumları geldi. Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy gibi genç ve başarılı oyuncularla yer aldığı Medcezir dizisindeki halinden eser kalmayan Hazar Ergüçlü'yü görenler şok oldu. İşte Hazar Ergüçlü ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...

30.09.2019 11:57 - Son Güncelleme: 30.09.2019 12:24
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız hali tam bir hayal kırıklığı! Hazar Ergüçlü meğer makyaj güzeliymiş...

Hazar Ergüçlü Instagram'dan paylaştığı makyajsız haliyle herkesi şoka uğrattı. 27 yaşında olan ve kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile magazin gündeminden düşmeyen Hazar Ergüçlü'nün doğal halini görenler hayal kırıklığı yaşadı. İşte ünlülerin makyajsız halleri...

Hazar Ergüçlü'nün makyajsız hali tam bir hayal kırıklığı! Hazar Ergüçlü meğer makyaj güzeliymiş...

MERVE BOLUĞUR

Hazar Ergüçlü'nün makyajsız hali tam bir hayal kırıklığı! Hazar Ergüçlü meğer makyaj güzeliymiş...

MERVE BOLUĞUR

Hazar Ergüçlü'nün makyajsız hali tam bir hayal kırıklığı! Hazar Ergüçlü meğer makyaj güzeliymiş...

HADİSE

Hazar Ergüçlü'nün makyajsız hali tam bir hayal kırıklığı! Hazar Ergüçlü meğer makyaj güzeliymiş...

HADİSE

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