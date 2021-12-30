Hazar Ergüçlü kasığına kadar uzanan yırtmacıyla gündemde! Siyahlar içinde poz verdi sosyal medyayı ikiye böldü
Hazar Ergüçlü kasığına kadar uzanan yırtmacıyla gündemde! Kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan oyuncu Hazar Ergüçlü, son olarak derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile gündeme geldi. Vücudunu saran siyah elbisesini aynı renk eldiven ve ayakkabı ile kombinleyen Ergüçlü, verdiği iddialı pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Sosyal medyayı aktif kullanın oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte Hazar Ergüçlü'nün sosyal medyayı ikiye bölen elbisesi...
30.12.2021 22:15
- Son Güncelleme: 30.12.2021 22:51
Oyuncu Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu.