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Haberler Magazin Hazar Ergüçlü kasığına kadar uzanan yırtmacıyla gündemde! Siyahlar içinde poz verdi sosyal medyayı ikiye böldü

Hazar Ergüçlü kasığına kadar uzanan yırtmacıyla gündemde! Siyahlar içinde poz verdi sosyal medyayı ikiye böldü

Hazar Ergüçlü kasığına kadar uzanan yırtmacıyla gündemde! Kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan oyuncu Hazar Ergüçlü, son olarak derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile gündeme geldi. Vücudunu saran siyah elbisesini aynı renk eldiven ve ayakkabı ile kombinleyen Ergüçlü, verdiği iddialı pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Sosyal medyayı aktif kullanın oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte Hazar Ergüçlü'nün sosyal medyayı ikiye bölen elbisesi...

30.12.2021 22:15 - Son Güncelleme: 30.12.2021 22:51
Hazar Ergüçlü kasığına kadar uzanan yırtmacıyla gündemde! Siyahlar içinde poz verdi sosyal medyayı ikiye böldü

Oyuncu Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu.

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Hazar Ergüçlü kasığına kadar uzanan yırtmacıyla gündemde! Siyahlar içinde poz verdi sosyal medyayı ikiye böldü

Ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Hazar Ergüçlü kasığına kadar uzanan yırtmacıyla gündemde! Siyahlar içinde poz verdi sosyal medyayı ikiye böldü

Vücudunu saran siyah elbisesini aynı renk eldiven ve ayakkabı ile kombinleyen Ergüçlü, verdiği iddialı pozları "O Ses Türkiye 'de bu sene beraberiz" notuyla yayınladı.

Hazar Ergüçlü kasığına kadar uzanan yırtmacıyla gündemde! Siyahlar içinde poz verdi sosyal medyayı ikiye böldü

Art arda paylaşım yapan Ergüçlü'nün kasığına kadar uzanan derin yırtmacı dikkat çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, internet kullanıcılarını ikiye böldü.

Hazar Ergüçlü kasığına kadar uzanan yırtmacıyla gündemde! Siyahlar içinde poz verdi sosyal medyayı ikiye böldü

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı oyuncunun elbisesini beğendiğini dile getirdi. Ancak bir kısmı yırtmacı fazla abartılı bularak Ergüçlü'yü eleştirdi.

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