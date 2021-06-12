Hazar Ergüçlü çiçekli bikinisiyle peş peşe paylaştı! Sevgilisi Onur Ünlü’ye poz verdi sosyal çalkalandı

Hazar Ergüçlü çiçekli bikinisiyle peş peşe paylaştı! Son olarak Alev Alev dizisinde Çiçek Görgülü karakteriyle izleyiciyle buluşan Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımıyla gündem oldu. Kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile tatil sezonunu açan oyuncu, bikinili pozlarını Instagram sayfasında yayınladı. Sevgilisi Onur Ünlü'ye poz veren Ergüçlü'nün çiçek desenli bikinisiyle yaptığı paylaşım, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hazar Ergüçlü'nün o pozları…

12.06.2021 21:10 - Son Güncelleme: 12.06.2021 21:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





