Hazar Ergüçlü çiçekli bikinisiyle peş peşe paylaştı! Sevgilisi Onur Ünlü’ye poz verdi sosyal çalkalandı
Hazar Ergüçlü çiçekli bikinisiyle peş peşe paylaştı! Son olarak Alev Alev dizisinde Çiçek Görgülü karakteriyle izleyiciyle buluşan Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımıyla gündem oldu. Kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile tatil sezonunu açan oyuncu, bikinili pozlarını Instagram sayfasında yayınladı. Sevgilisi Onur Ünlü'ye poz veren Ergüçlü'nün çiçek desenli bikinisiyle yaptığı paylaşım, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hazar Ergüçlü'nün o pozları…
12.06.2021 21:10
- Son Güncelleme: 12.06.2021 21:10
Yaz aylarının gelmesiyle tatil sezonunu açan ünlüler kervanına katılan Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşmalarına bir yenisini daha ekledi.
Ergüçlü, çiçek desenli bikinisiyle sevgilisi Onur Ünlü'ye verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün çiçek desenli bikinisiyle yaptığı paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İşte Hazar Ergüçlü'nün çiçek desenli bikinisiyle verdiği o pozlar…
Oyuncunun paylaşımının ardından sevgilisi Onur Ünlü ile arasındaki yaş farkı tekrar gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü'nün yaşlarını merak edip araştırmaya başladı. İşte başta Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…