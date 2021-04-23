Hazal Kaya’nın yıllar önceki sözleri olay oldu! Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in bekaret sahnesinin ardından…

Kaya, yıllar sonra o sahne hakkında şunları söylemişti: "Başrolünü oynadığım Adını Feriha Koydum' ağır tecrübeydi. Feriha'ya bekaret testi yapılıyordu. Bunu normalize etmemek için sahneyi oynamak istemediğimi belirttim. Sahne atıldı. Ama o kadar çok eleştiri aldım ki sağlığım bozuldu. Şeker hastalığım o dönem çıktı"