RAMAZAN İMSAKİYE
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Hazal Kaya’nın yıllar önceki sözleri olay oldu! Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in bekaret sahnesinin ardından…

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun oynadığı Camdaki Kız dizisi, dün akşam 3. bölümüyle ekrana geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizinin son bölümüne Hymen muayenesi olarak bilinen bekaret kontrolü sahnesi damga vurdu. Sahne kısa süre içinde sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girerken Adını Feriha Koydum dizisindeki benzer bir sahneyi oynamayı reddeden Hazal Kaya'nın sözleri tekrar gündeme geldi. İşte Hazal Kaya'nın yıllar önce yaptığı o açıklama…

23.04.2021 14:13 - Son Güncelleme: 23.04.2021 14:15
Hazal Kaya’nın yıllar önceki sözleri olay oldu! Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in bekaret sahnesinin ardından…

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi dün akşam ekrana gelen bölümünde yayınlanan bekaret kontrolü sahnesiyle gündem oldu.

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Hazal Kaya’nın yıllar önceki sözleri olay oldu! Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in bekaret sahnesinin ardından…

Camdaki Kız 3. bölümünde; Burcu Biricik'in can verdiği Nalan karakteri, annesi Feride tarafından jinekoloğa götürüldü. Nalan, annesinin zorlaması üzerine bekaret testine girdi. Öte yandan dizinin flashback sahnelerinde Nalan'ın, çocukluğunda da aynı durumu yaşadığı görüldü.

Hazal Kaya’nın yıllar önceki sözleri olay oldu! Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in bekaret sahnesinin ardından…

Bu sahne kısa süre içinde sosyal medyada tartışma konusu olurken Adını Feriha Koydum dizisindeki benzer bir sahneyi oynamayı reddeden Hazal Kaya'nın sözleri tekrar gündeme geldi.

Hazal Kaya’nın yıllar önceki sözleri olay oldu! Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in bekaret sahnesinin ardından…

HAZAL KAYA REDDETMİŞTİ
20 yaşındayken başrol oynadığı Adını Feriha Koydum dizisinde rol alan Hazal Kaya, bekaret testi sahnesini oynamayı reddetmişti ve "Bunu normalize etmemek için oynamam" demişti. Hazal Kaya'nın istediği üzerine ise sahne senaryodan çıkarılmıştı.

Hazal Kaya’nın yıllar önceki sözleri olay oldu! Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in bekaret sahnesinin ardından…

Kaya, yıllar sonra o sahne hakkında şunları söylemişti: "Başrolünü oynadığım Adını Feriha Koydum' ağır tecrübeydi. Feriha'ya bekaret testi yapılıyordu. Bunu normalize etmemek için sahneyi oynamak istemediğimi belirttim. Sahne atıldı. Ama o kadar çok eleştiri aldım ki sağlığım bozuldu. Şeker hastalığım o dönem çıktı"