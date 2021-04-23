Hazal Kaya’nın yıllar önceki sözleri olay oldu! Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in bekaret sahnesinin ardından…
Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun oynadığı Camdaki Kız dizisi, dün akşam 3. bölümüyle ekrana geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizinin son bölümüne Hymen muayenesi olarak bilinen bekaret kontrolü sahnesi damga vurdu. Sahne kısa süre içinde sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girerken Adını Feriha Koydum dizisindeki benzer bir sahneyi oynamayı reddeden Hazal Kaya'nın sözleri tekrar gündeme geldi. İşte Hazal Kaya'nın yıllar önce yaptığı o açıklama…
Kaya, yıllar sonra o sahne hakkında şunları söylemişti: "Başrolünü oynadığım Adını Feriha Koydum' ağır tecrübeydi. Feriha'ya bekaret testi yapılıyordu. Bunu normalize etmemek için sahneyi oynamak istemediğimi belirttim. Sahne atıldı. Ama o kadar çok eleştiri aldım ki sağlığım bozuldu. Şeker hastalığım o dönem çıktı"