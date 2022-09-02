Hazal Kaya'dan korkutan haber! İhanet iddiasının ardından ikinci bebeğine hamile olduğu iddia edilmişti: "Hayata tutunmaya çalışıyorum"
Hazal Kaya'dan korkutan haber! İhanet iddiasının ardından ikinci bebeğine hamile olduğu iddia edilmişti... "Hayata tutunmaya çalışıyorum" diyen oyuncu Hazal Kaya sevenlerini korkuttu. Eşi Ali Atay'ın ihanetine uğradığı iddiasıyla günlerce konuşulan Hazal Kaya'nın hamile olduğu ileri sürülmüştü. 2019 yılında oğulları Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.
02.09.2022 10:12 - Son Güncelleme: 02.09.2022 10:17
Hazal Kaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyordu. Ancak ünlü oyuncunun bir süredir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti.
"FİZİKSEL OLARAK AŞIRI ZORLANDIĞIM BİR DÖNEMDEYİM"
Konuyla alakalı açıklama yapan ünlü oyuncu, "Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı vallahi... Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum. Ay, çok güzel şeyler geliyor. Neyse... Böyleyken böyle. İki, üç haftaya toparlarım gibi; yani umarım! Öptüm." şeklinde konuştu.