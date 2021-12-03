Hazal Kaya vücudunu saran dekolteli gömleğiyle sosyal medyayı salladı! Fit hali dikkat çekti iddialı pozları yorum yağmuruna tutuldu
Hazal Kaya vücudunu saran dekolteli gömleğiyle sosyal medyayı salladı! Meslektaşı Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Hazal Kaya, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle Instagram hesabında yaptığı esprili paylaşımlarla dikkat çeken Kaya, bu kez iddialı pozlarıyla gündem oldu. Ünlü oyuncu, vücudunu saran dekolteli gömleğiyle verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle dikkat çeken Kaya'ya kısa sürede binlerce yorum yapıldı. İşte Hazal Kaya'nın o pozları...
03.12.2021 00:11
- Son Güncelleme: 03.12.2021 00:12
Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Fikret Ali adından bir erkek çocuğu dünyaya getiren ünlü oyuncu Hazal Kaya, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirmişti.