Hazal Kaya vücudunu saran dekolteli gömleğiyle sosyal medyayı salladı! Fit hali dikkat çekti iddialı pozları yorum yağmuruna tutuldu

Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Fikret Ali adından bir erkek çocuğu dünyaya getiren ünlü oyuncu Hazal Kaya, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirmişti.