Hazal Kaya tarzını konuşturdu ortalığı yıktı geçti! Göğüs dekolteli pozunu paylaşan Hazal'a ünlülerden yorum yağdı ilk isim Selin Ciğerci
Hazal Kaya tarzını konuşturdu! Göğüs dekolteli pozunu paylaşan Hazal ortalığı yıktı geçti, paylaşımına kısa sürede ünlülerden yorum yağdı... 2011 yılında yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Feriha karakteri ile kariyer hayatında büyük bir çıkış yakalayan Hazal Kaya'nın Instagram pozu kısa sürede gündem oldu. Hazal Kaya'nın siyahlar içindeki halini gören ünlüler peş peşe yorum yaptı.
22.02.2022 12:19 - Son Güncelleme: 22.02.2022 12:24
Hazal Kaya tarzını konuşturdu ortalığı yıktı geçti! Göğüs dekolteli pozunu paylaşan Hazal'a ünlülerden yorum yağdı, ilk isim ise Selin Ciğerci oldu.
2019'da kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.
Hazal'ın paylaşımının ardından boyu merak konusu oldu. İşte başta Hazal Kaya olmak üzere ünlülerin boyları...