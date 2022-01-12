Hazal Kaya ile karesini paylaşan Enis Arıkan'a gelen olay yoruma bomba yanıt! Sosyal medya yıkıldı 'aman Hazal duymasın!'
Hazal Kaya ile karesini paylaşan Enis Arıkan'a gelen olay yoruma ünlü oyuncudan gelen yanıt gündeme bomba gibi düştü. Enis Arıkan'ın yanıtı sosyal medya takipçilerini kahkahaya boğdu, "Aman Hazal duymasın" yorumları havada uçuştu... İşte film galasında buluşan ikilinin karesinin altında gerçekleşen dikkat çeken diyalog...
12.01.2022 17:17
- Son Güncelleme: 12.01.2022 17:22
Hazal Kaya ile karesini paylaşan Enis Arıkan'a gelen olay yoruma bomba yanıt! Sosyal medya yıkıldı 'aman Hazal duymasın!'
Yıllar önce 'Genco' adlı dizide birlikte kamera karşısına geçen Enis Arıkan ile Hazal Kaya, Aslı Kızmaz'ın 'Benden Ne Olur?' adlı kitabından aynı adla beyazperdeye uyarlanan filmde birlikte rol aldı.
"SENİN HAZAL'DAN GÜZEL OLMAN"
Dün de filmin gala gecesi yapıldı. Arıkan, gecede yakın dostu Kaya ile çektirdiği kareleri takipçileriyle paylaştı. İkilinin pozlarına binlerce beğeni ve yorum gelirken; bir takipçisi Enis Arıkan'a; "Peki senin Hazal'dan daha güzel olman" yorumunu yaptı.