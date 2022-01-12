Hazal Kaya ile karesini paylaşan Enis Arıkan’a gelen olay yoruma bomba yanıt! Sosyal medya yıkıldı ’aman Hazal duymasın!’

"SENİN HAZAL'DAN GÜZEL OLMAN"

Dün de filmin gala gecesi yapıldı. Arıkan, gecede yakın dostu Kaya ile çektirdiği kareleri takipçileriyle paylaştı. İkilinin pozlarına binlerce beğeni ve yorum gelirken; bir takipçisi Enis Arıkan'a; "Peki senin Hazal'dan daha güzel olman" yorumunu yaptı.