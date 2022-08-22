Hayranlarını üzecek flaş iddia! Müge Anlı ne zaman başlayacak? Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sessiz sedasız evlenmişti! Gerçek ortaya çıktı
ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'le ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Sezon finalinde evleneceğini duyuran ve yeni sezona evli biri olarak çıkacağını belirten Müge Anlı tatilde Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sessiz sedasız evlenmişti. Sadece yakın çevresinin davet edildiği nikah basına kapalı gerçekleşmişti. Hayranları merakla yeni sezonu beklerken sık sık internet arama motorlarında Müge Anlı ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını araştırılıyor. Yeni sezonla ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...
22.08.2022 10:45 - Son Güncelleme: 22.08.2022 10:47
Yayınlanmaya başlandığı o günden bugüne faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı ve ekibi yeni sezonda da üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam edecek.
ATV ekranlarından izleyici ile buluşan Müge Anlı, yakın zamanda Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştirmişti. Ele aldığı konular ile gündemi belirleyen programın yayın tarihinin ertelendiği iddia edilmişti. Programla ilgili gerçek ortaya çıktı.