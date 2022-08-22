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Haberler Magazin Hayranlarını üzecek flaş iddia! Müge Anlı ne zaman başlayacak? Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sessiz sedasız evlenmişti! Gerçek ortaya çıktı

Hayranlarını üzecek flaş iddia! Müge Anlı ne zaman başlayacak? Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sessiz sedasız evlenmişti! Gerçek ortaya çıktı

ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'le ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Sezon finalinde evleneceğini duyuran ve yeni sezona evli biri olarak çıkacağını belirten Müge Anlı tatilde Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sessiz sedasız evlenmişti. Sadece yakın çevresinin davet edildiği nikah basına kapalı gerçekleşmişti. Hayranları merakla yeni sezonu beklerken sık sık internet arama motorlarında Müge Anlı ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını araştırılıyor. Yeni sezonla ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

22.08.2022 10:45 - Son Güncelleme: 22.08.2022 10:47
Hayranlarını üzecek flaş iddia! Müge Anlı ne zaman başlayacak? Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sessiz sedasız evlenmişti! Gerçek ortaya çıktı

Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile tatlı Sert programı ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde izleyicinin beğenisine sunulmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hayranlarını üzecek flaş iddia! Müge Anlı ne zaman başlayacak? Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sessiz sedasız evlenmişti! Gerçek ortaya çıktı

Yayınlanmaya başlandığı o günden bugüne faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı ve ekibi yeni sezonda da üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam edecek.

Hayranlarını üzecek flaş iddia! Müge Anlı ne zaman başlayacak? Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sessiz sedasız evlenmişti! Gerçek ortaya çıktı

24 Haziran'da sezon finali yapan gündüz kuşağının tartışmasız en sevilen programlarından birisi olan programın ekranlara geleceği tarih bir süredir çok merak ediliyordu.

Hayranlarını üzecek flaş iddia! Müge Anlı ne zaman başlayacak? Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sessiz sedasız evlenmişti! Gerçek ortaya çıktı

ATV ekranlarından izleyici ile buluşan Müge Anlı, yakın zamanda Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştirmişti. Ele aldığı konular ile gündemi belirleyen programın yayın tarihinin ertelendiği iddia edilmişti. Programla ilgili gerçek ortaya çıktı.

Hayranlarını üzecek flaş iddia! Müge Anlı ne zaman başlayacak? Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sessiz sedasız evlenmişti! Gerçek ortaya çıktı

Daha önce yapılan açıklamada ATV ekranlarından hafta içi her gün izleyici ile buluşan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının yeni sezonun 29 Ağustos Pazartesi gününden itibaren yayınlanacağı bilgisi paylaşılmıştı.

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