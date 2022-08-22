Hayranlarını üzecek flaş iddia! Müge Anlı ne zaman başlayacak? Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sessiz sedasız evlenmişti! Gerçek ortaya çıktı

Yayınlanmaya başlandığı o günden bugüne faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı ve ekibi yeni sezonda da üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam edecek.