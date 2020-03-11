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Hayranlarını sevindiren poz! Diriliş'in yıldızı Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a dönüyor mu?

TRT 1 ekranlarında Diriliş Ertuğrul olarak yayımlanan dizinin başrolü Engin Altan Düzyatan, FOX TV'de yayımlanan Kurşun dizisinde reyting kurbanı olmuş, dizisi kısa sürede yayından kaldırılmıştı. Diriliş Ertuğrul dizisinin sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan, dizinin devam projesi olan Kuruluş Osman ile gündemde yer alıyor. Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi olarak yeniden diziye gireceği iddiaları yer alan Engin Altan Düzyatan, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ile bu algıların oluşmasına neden olmuştu. Peki, Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman dizisi ile ekranlara geri dönecek mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler... Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz, 1979 İzmir doğumlu, Türk oyuncu ve sunucudur. ... 2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştır

11.03.2020 14:12 - Son Güncelleme: 11.03.2020 14:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





