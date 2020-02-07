Hayranları şokta! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son halini gördünüz mü?

Instagram'da ünlü isimlerin arşiv görüntülerini paylaşan 'Şok o pop' isimli hesap, Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Görünce çok şaşıracaksınız... Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri... Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan'ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi.

07.02.2020 18:07 - Son Güncelleme: 07.02.2020 18:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





