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Hayranları oldukça sevindi! Diriliş Ertuğrul'un yıldızı geri dönüyor! Yeni fragman yayınlandı...

Oyunculuk hayatına Diriliş Ertuğrul dizisiyle birlikte başarı üstüne başarı katan yıldız oyuncu tekrardan seyirci karşısına çıkmak için günleri sayıyor. Tarih belli oldu... Diriliş dizisinde başrol Ertuğrul'un en yakın arkadaşı ve alp başı Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun tüm izleyenleri şaşırtacak yepyeni bir projeyle geri dönüyor. Cengiz Coşkun, 29 Nisan 1982 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Bulgaristan göçmeni olan ailenin iki çocuğundan biridir. Kendinden iki yaş küçük bir kız kardeşi vardır. Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Cengiz Coşkun 2002'de Best Model'de üçüncü oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakterine hayat vermiş olan Cengiz Coşkun, 1.88 metre boyunda, 90 kilo ve Boğa burcudur.

26.02.2020 13:08 - Son Güncelleme: 26.02.2020 13:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





