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Hayranları oldukça sevindi! Diriliş Ertuğrul'un yıldızı geri dönüyor! Yeni fragman yayınlandı...
Hayranları oldukça sevindi! Diriliş Ertuğrul'un yıldızı geri dönüyor! Yeni fragman yayınlandı...
Oyunculuk hayatına Diriliş Ertuğrul dizisiyle birlikte başarı üstüne başarı katan yıldız oyuncu tekrardan seyirci karşısına çıkmak için günleri sayıyor. Tarih belli oldu... Diriliş dizisinde başrol Ertuğrul'un en yakın arkadaşı ve alp başı Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun tüm izleyenleri şaşırtacak yepyeni bir projeyle geri dönüyor. Cengiz Coşkun, 29 Nisan 1982 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Bulgaristan göçmeni olan ailenin iki çocuğundan biridir. Kendinden iki yaş küçük bir kız kardeşi vardır. Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Cengiz Coşkun 2002'de Best Model'de üçüncü oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakterine hayat vermiş olan Cengiz Coşkun, 1.88 metre boyunda, 90 kilo ve Boğa burcudur.
26.02.2020 13:08
- Son Güncelleme: 26.02.2020 13:08
Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı karakterle milyonların beğenisini toplayan yıldız oyuncu geri dönüyor. Yayınlanan fragmanda yıldız oyuncunun yeni rolünü görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler...
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Oyunculuk hayatına Diriliş Ertuğrul dizisiyle birlikte başarı üstüne başarı katan yıldız oyuncu tekrardan seyirci karşısına çıkmak için günleri sayıyor. Tarih belli oldu...
Diriliş dizisinde başrol Ertuğrul'un en yakın arkadaşı ve alp başı Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun tüm ilzeyenleri şaşırtacak yepyeni bir projeyle geri dönüyor.
Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman dizisine katılıp katılmayacağı tartışılırken yepyeni bir filmle seyircileri şaşırtacak gibi duruyor.
Yıldız oyuncunun Malazgirt Savaşı'nın konu edinilen bir filmde rol aldığı öğrenildi. Oynadığı karakteri görenler ''Tam adamını bulmuşlar...'' diye yorumda bulundular.