Haydar Dümen'in ölümünden sonra ortaya çıkan çocukları ve kayıp mirası! Sır gibi sakladığı oğlu Emek: 'Mezarı açılsın otopsi yapılsın’
Haydar Dümen'in ölümünden sonra ortaya çıkan çocukları ve kayıp mirası! Haydar Dümen'in sır gibi sakladığı oğlu Emek Dümen'in 100 milyonluk kayıp mirasıyla ilgili tartışmalar sürerken, iki çocuğu ortalığı karıştıracak iddialarda bulundu. Gaye ve Emek Dümen kardeşler, üvey anneleri Gül Dümen'i suçladı. Babalarının cenazesine katılmamaları için defin işlemlerinin sessizce yürütülüp gizlice gerçekleştirildiğini ileri süren kardeşler, "Mezarın açılıp otopsi yapılmasını istiyoruz. İhmalden şüpheleniyoruz" diye konuştu.
Haydar Dümen'in ölümünden sonra ortaya çıkan çocukları ve kayıp mirası magazin gündemine bomba gibi düştü. Haydar Dümen'in sır gibi sakladığı oğlu Emek sözleriyle dikkat çekti.
Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sessiz sedasız toprağa verilen Dümen'le ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. 100 milyon liralık mirasıyla gündeme gelen Dümen'in bu sefer de herkesten gizli büyüttüğü 3 çocuğunun olduğu ortaya çıktı.
"BABAMIZIN MEZARI AÇILSIN OTOPSİ YAPILSIN"
Haydar Dümen'in oğlu Emek Dümen, babasının hastaneye geç götürüldüğünü, ölümüyle ilgili şüphe içinde olduklarını belirterek otopsi talebinde bulundu. Haydar Dümen'in 100 milyonluk kayıp mirasıyla ilgili tartışmalar sürerken, iki çocuğu ortalığı karıştıracak iddialarda bulundu. Gaye ve Emek Dümen kardeşler, üvey anneleri Gül Dümen'i suçladı. Babalarının cenazesine katılmamaları için defin işlemlerinin sessizce yürütülüp gizlice gerçekleştirildiğini iddia ettiler.
"İHMALDEN ŞÜPHELENİYORUZ"
Gaye Dümen, hastaneyle görüştüğünü belirtip ekledi: "Babam koronaya yakalanmış ve en son safhada hastaneye götürülmüş. Akabinde hemen entübe edilmiş. O yaştaki birisinin ateşi yükseldiği an hastaneye götürülmesi gerekirdi. Evde iyice ağırlaşması beklenmemeliydi." Emek Dümen ise "Mezarın açılıp otopsi yapılmasını istiyoruz. İhmalden şüpheleniyoruz" diye konuştu.
Türkiye'nin gündemine oturan Haydar Dümen'in mirasıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Kendisini babasıyla görüştürmediğini iddia ettiği üvey annesi Gül Dümen hakkında günlerdir çarpıcı suçlamalarda bulunan, Haydar Dümen'in kızı Gaye Dümen, avukatı ile mal tespit davası açtıracağını belirtti. Ayrıca halası Nevin Erdoğan'ın da kendisini kardeşiyle görüştürmediği için Gül Dümen'e çok öfkeli olduğunu söyledi.