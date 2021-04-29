'Hayattaki en büyük pişmanlığım kumar' diyen Serdar Ortaç'tan kripto para açıklaması! 50 milyon dolar kaybetmişti...

KUMARA TÖVBE ETTİ Mİ?

Serdar Ortaç verdiği bir röportajda kumarın kendisine verdiği zararı anlatmıştı...

"Bak şimdi param yok oynamak istemiyorum. Ama korkuyorum ilerde tekrar param birikirse yine oynar mıyım? O yüzden buna direkt "tövbe ettim bir daha oynamayacağım" diyemem. Yarın bir konser sonrası yine bir yere gidilir, o iradem var mı ona emin değilim! Oynamasam süper güzel olur, hayatım değişir! Ama mal da mülk de gözüm yok, bazısı hırslıdır 3 ev daha alırım der, kumardaki hırsımı hayatıma kullansam daha iyi olurdu!"