RAMAZAN İMSAKİYE
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'Hayattaki en büyük pişmanlığım kumar' diyen Serdar Ortaç'tan kripto para açıklaması! 50 milyon dolar kaybetmişti...

'Hayattaki en büyük pişmanlığım kumar' diyen Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür, önceki akşam Levent'teki bir stüdyodan çıkarken görüntülendi. Daha önce kumar yüzünden 50 milyon dolara yakın para kaybettiğini açıklayan Serdar Ortaç'a,"Kripto para borsası yüzünden sıkıntı yaşayan bazı ünlüler var. Siz kripto para borsasında oynuyor musunuz?" sorusu yöneltildi. İşte gelen yanıt...

29.04.2021 12:56 - Son Güncelleme: 29.04.2021 13:01
'Hayattaki en büyük pişmanlığım kumar' diyen Serdar Ortaç'tan kripto para açıklaması! 50 milyon dolar kaybetmişti...

'Hayattaki en büyük pişmanlığım kumar' diyen Serdar Ortaç kripto paraya yatırım yaptı mı? Merak edilen sorunun yanıtı Seçil Gür'den geldi.

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'Hayattaki en büyük pişmanlığım kumar' diyen Serdar Ortaç'tan kripto para açıklaması! 50 milyon dolar kaybetmişti...

Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, önceki akşam Levent'teki bir stüdyodan çıkarken görüntülendi.
"Best of Serdar Ortaç" albümünün hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Ortaç, "Ozan Çolakoğlu 22 şarkı seçti. Okuyacak sanatçıları da o belirliyor. Albümde İrem Derici, Seçil Gür ve Gülşen de olacak" dedi.

'Hayattaki en büyük pişmanlığım kumar' diyen Serdar Ortaç'tan kripto para açıklaması! 50 milyon dolar kaybetmişti...

Serdar Ortaç, geçmişte kumar yüzünden 50 milyon dolara yakın para kaybettiğini açıklamıştı. Şarkıcıya "Kripto para borsası yüzünden sıkıntı yaşayan bazı ünlüler var. Siz kripto para borsasında oynuyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Yanıt, Gür'den geldi: "Hayır, oynamıyor!"

'Hayattaki en büyük pişmanlığım kumar' diyen Serdar Ortaç'tan kripto para açıklaması! 50 milyon dolar kaybetmişti...

KUMARA TÖVBE ETTİ Mİ?

Serdar Ortaç verdiği bir röportajda kumarın kendisine verdiği zararı anlatmıştı...

"Bak şimdi param yok oynamak istemiyorum. Ama korkuyorum ilerde tekrar param birikirse yine oynar mıyım? O yüzden buna direkt "tövbe ettim bir daha oynamayacağım" diyemem. Yarın bir konser sonrası yine bir yere gidilir, o iradem var mı ona emin değilim! Oynamasam süper güzel olur, hayatım değişir! Ama mal da mülk de gözüm yok, bazısı hırslıdır 3 ev daha alırım der, kumardaki hırsımı hayatıma kullansam daha iyi olurdu!"

'Hayattaki en büyük pişmanlığım kumar' diyen Serdar Ortaç'tan kripto para açıklaması! 50 milyon dolar kaybetmişti...

"Kumarda 50 milyon dolar kaybettim. Ne apartmanlar, lüks daireler gitti! Mecidiyeköy'de 15 katlı plazam vardı. Aklıma geldikçe üzülüyorum. Akıllı adam bunu yapmaz. Hayattaki en büyük pişmanlığım kumar."