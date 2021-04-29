'Hayattaki en büyük pişmanlığım kumar' diyen Serdar Ortaç'tan kripto para açıklaması! 50 milyon dolar kaybetmişti...
'Hayattaki en büyük pişmanlığım kumar' diyen Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür, önceki akşam Levent'teki bir stüdyodan çıkarken görüntülendi. Daha önce kumar yüzünden 50 milyon dolara yakın para kaybettiğini açıklayan Serdar Ortaç'a,"Kripto para borsası yüzünden sıkıntı yaşayan bazı ünlüler var. Siz kripto para borsasında oynuyor musunuz?" sorusu yöneltildi. İşte gelen yanıt...
Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, önceki akşam Levent'teki bir stüdyodan çıkarken görüntülendi.
"Best of Serdar Ortaç" albümünün hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Ortaç, "Ozan Çolakoğlu 22 şarkı seçti. Okuyacak sanatçıları da o belirliyor. Albümde İrem Derici, Seçil Gür ve Gülşen de olacak" dedi.
KUMARA TÖVBE ETTİ Mİ?
Serdar Ortaç verdiği bir röportajda kumarın kendisine verdiği zararı anlatmıştı...
"Bak şimdi param yok oynamak istemiyorum. Ama korkuyorum ilerde tekrar param birikirse yine oynar mıyım? O yüzden buna direkt "tövbe ettim bir daha oynamayacağım" diyemem. Yarın bir konser sonrası yine bir yere gidilir, o iradem var mı ona emin değilim! Oynamasam süper güzel olur, hayatım değişir! Ama mal da mülk de gözüm yok, bazısı hırslıdır 3 ev daha alırım der, kumardaki hırsımı hayatıma kullansam daha iyi olurdu!"