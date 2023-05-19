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Haberler Magazin Hayatı para etmedi büyük hüsrana uğradı! Eşi Mohammed Alsaloussi'yla hayatını parayla göstermeye başlayan Şeyma Subaşı...

Hayatı para etmedi büyük hüsrana uğradı! Eşi Mohammed Alsaloussi'yla hayatını parayla göstermeye başlayan Şeyma Subaşı...

Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Eski eşlerden Şeyma Subaşı önceki gün Mısırlı sevgilisi Meedo'yla evlendi. 2 gün 2 gece düğün yapan çift şimdilerde balayında. Sosyal medyada çok konuşulan çift bir yandan da büyük hüsrana uğradı. Bakın neden.

19.05.2023 09:04 - Son Güncelleme: 19.05.2023 09:04
Hayatı para etmedi büyük hüsrana uğradı! Eşi Mohammed Alsaloussi’yla hayatını parayla göstermeye başlayan Şeyma Subaşı...

Acun Ilıcalı ile evliliğini 2018 yılında sonlandıran Şeyma Subaşı bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile beraberdi. Defalarca ayrılıp barışan çift geçtiğimiz hafta sonu Fas'ta muradına erdi. Ama Subaşı'nın düğün paylaşımları bitmek bilmiyor.

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Hayatı para etmedi büyük hüsrana uğradı! Eşi Mohammed Alsaloussi’yla hayatını parayla göstermeye başlayan Şeyma Subaşı...

Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den 5 Haziran 2021'de evlilik teklifi almıştı. Fas'ın Marakeş şehrinde 2 gün 2 gece düğün yapan ünlü isimşu sıralar balayında.

Hayatı para etmedi büyük hüsrana uğradı! Eşi Mohammed Alsaloussi’yla hayatını parayla göstermeye başlayan Şeyma Subaşı...

Subaşı'nın son giydiği gelinlik ise sosyal medyada gündem olmuştu.

Hayatı para etmedi büyük hüsrana uğradı! Eşi Mohammed Alsaloussi’yla hayatını parayla göstermeye başlayan Şeyma Subaşı...

Subaşı'nın Galia Lahav tasarımlı gelinliğinin fiyatının 11 bin 400 dolar olduğu öğrenilmişti.

Hayatı para etmedi büyük hüsrana uğradı! Eşi Mohammed Alsaloussi’yla hayatını parayla göstermeye başlayan Şeyma Subaşı...

HÜSRANA UĞRADI

Subaşı, düğün öncesinde Instagram'ında abonelik sistemine geçmişti. Ardından Meedo da.

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