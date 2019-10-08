Hayat Devam Ediyor'un yıldızıydı! Meltem Miraloğlu Amerika'ya yerleşti, 80 yaşındaki adamla evlendi
2011-2013 yılları arasında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisi bir dönem fırtınalar estirmişti. Kendinden yaşça büyük bir adamla evlendirilen, ardından büyük şehirde yaşama savaşı veren Hayat'ın hikayesinin anlatıldığı dizi izlenme rekorları kırmıştı. Dizi, oyuncularına da şöhretin kapılarını açtı. Ne var ki dizinin başrolü Meltem Miraloğlu için aynı şey geçerli olmadı. Hayat Devam Ediyor'dan sonra ortalarda görünmeyen 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, ABD'ye yerleşti. Meltem Miraloğlu'ndan herkes şaşırtan bir haber geldi. Miraloğlu'nun 80 yaşındaki bir adamla evlendiği ortaya çıktı.
08.10.2019 15:32
- Son Güncelleme: 08.10.2019 15:38
OYNADIĞI ROL GERÇEK OLDU!
"Meltem Miraloğlu, oynadığı rolü gerçek hayatta yaşadı!" diyen Akay, "Meltem Miraloğlu'nun Hayat Devam Ediyor isimli dizide canlandırdığı 15 yaşındaki Hayat'ı hatırlayacaksınız. Hayat, 70yaşındaki Abbas'la evlendirilmişti. 32 yaşındakiMeltem Miraloğlu, 8 sene önce oynadığı rolü şimdi ise gerçek hayatta yaşadı! Belki 'Çocuk Gelin' olmadı ama kendisinden tam 48 yaş büyük'Patrickle' isimli 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla, 10 gün önce gizlice evlendi. Türkiye'deki ailesi, yakınları ve dostlarının bu evlilikten hiç haberi olmadı ama ailesi sonradan öğrendi. Miraloğlu,aynı zamanda İngilizce eğitimi almak için okula devam ediyor ve kocası son model arabası ile her gün onu okuldan almaya gidiyor." dedi.
DİĞER GALERİLER