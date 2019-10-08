Hayat Devam Ediyor'un yıldızıydı! Meltem Miraloğlu Amerika'ya yerleşti, 80 yaşındaki adamla evlendi

OYNADIĞI ROL GERÇEK OLDU!

"Meltem Miraloğlu, oynadığı rolü gerçek hayatta yaşadı!" diyen Akay, "Meltem Miraloğlu'nun Hayat Devam Ediyor isimli dizide canlandırdığı 15 yaşındaki Hayat'ı hatırlayacaksınız. Hayat, 70yaşındaki Abbas'la evlendirilmişti. 32 yaşındakiMeltem Miraloğlu, 8 sene önce oynadığı rolü şimdi ise gerçek hayatta yaşadı! Belki 'Çocuk Gelin' olmadı ama kendisinden tam 48 yaş büyük'Patrickle' isimli 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla, 10 gün önce gizlice evlendi. Türkiye'deki ailesi, yakınları ve dostlarının bu evlilikten hiç haberi olmadı ama ailesi sonradan öğrendi. Miraloğlu,aynı zamanda İngilizce eğitimi almak için okula devam ediyor ve kocası son model arabası ile her gün onu okuldan almaya gidiyor." dedi.