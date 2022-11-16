Hayat Bugün'ün Suzan'ı Hazar Ergüçlü bakın kaç yaşında ve nereli çıktı! Duyan kulaklarına inanamadı! Ulaş Tuna Astepe'nin rol arkadaşı meğer...
Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Hayat Bugün dizisinde Doç. Dr. Suzan Mayer karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'ün yaşı ve memleketi merak konusu oldu. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Şerif Erol ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı dizi her Çarşama izleyicisiyle buluşuyor. Bu akşam dizinin 5. bölümünün yayınlanmasıyla birlikte Hazar Ergüçlü hakkında da araştırmalar arttı. Ergüçlü bakın kaç yaşında ve nereli çıktı! Duyan kulaklarına inanamadı! Ulaş Tuna Astepe'nin rol arkadaşı meğer...
16.11.2022 16:48 - Son Güncelleme: 16.11.2022 16:48
Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz Ekim ayında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlanan Hayat Bugün'ün başrolünde yer alıyor.
Dizide Doç. Dr. Suzan Mayer rolü ile karşımıza çıkan Ergüçlü dizinin 5. bölümün bu akşam yayınlanmasıyla gündeme geldi.
Hazar Ergüçlü'nün yıldızı 2011 yılında Kıvanç Tatlıtuğ, Öykü Karayel ve Buğra Gülsoy'un başrolü paylaştığı Kuzey Güney adlı dizide parlamıştı.
Yüksek Sosyete, Medcezir, Hakan: Muhafız, Alev Alev dizilerinde de rol alan Ergüçlü şimdilerde Hayat Bugün adlı dizi ile ekranlarda boy gösteriyor.