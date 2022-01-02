Hayat Bilgisi'nin Mennan'ının kör kütük aşık olduğu Ayşe Özgün'ün trajik öyküsü! 90'ların efsanesi daha fazla dayanamadı, savcılığa koştu.

YILLARCA PARA İSTEDİLER

Ayşe Özgün, o tarihten beri genç kadının çocuklarına yardım amaçlı kıyafet okul giysileri ve ihtiyaçlarını gideriyor. Öldürülen kadının eşi Mustafa A., ise Ayşe Özgün'ün peşini yıllarca bırakmadı. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Çanakkale'de bulunan yazlığına kadar gelerek para isteyen ölen kadının kocası Mustafa ve çocuğu Uğur, yapılan yardımlara rağmen yıllarca para istemeye devam etti. Ayşe Özgün yine de ölen kadının çocuğu Uğur'a para yardımı yapmaya devam etti.