Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral bambaşka biri oldu! Pikaçu'ya sırılsıklam aşık olan Kikirik şimdilerde adeta bir fenomen
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali olay! Estetikle bambaşka biri oldu görenler tanıyamadı. 2003-2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde, özellikle gençler tarafından sıklıkla takip edilen 'Hayat Bilgisi' dizisinde, Kikirik karakterini canlandıran ünlü oyuncu Çisil Oral, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Geçirdiği estetik operasyonlarının ardından bambaşka biri gibi görünen oyuncuya sosyal medyada, "Gerçekten aynı kişi mi?" yorumları yapıldı.
11.04.2022 09:06 - Son Güncelleme: 11.04.2022 09:06
"GERÇEKTEN AYNI KİŞİ Mİ?"
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali olay! Estetikle bambaşka biri oldu görenler tanıyamadı.
2003-2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren dizi Hayat Bilgisi'nde Kikirik karakterine hayat veren Çisil Oral Instagram pozlarıyla gündeme geldi. Geçirdiği estetik operasyonlarının ardından bambaşka birine dönüşen oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı.