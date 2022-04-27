RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hayat Bilgisi’nin Arif’iydi! Ümit Erdim’in biricik eşine bakın! Seda Erdim karnı burnunda kumsal pozlarını paylaştı

Hayat Bilgisi’nin Arif’iydi! Ümit Erdim’in biricik eşine bakın! Seda Erdim karnı burnunda kumsal pozlarını paylaştı

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Arif karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Erim ile nikah masasına oturmuş ve 2018'de kızı Ses'i kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tatmıştı. Ünlü oyuncu, geçen günlerde ise aile pozunu yayınlayarak ikinci bebek müjdesini vermişti. İkinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftten Seda Erdim, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Erdim, kumsalda verdiği karnı burnunda pozları takipçilerinin beğenisine sundu. O paylaşım büyük ilgi gördü. İşte Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim'in o paylaşımı...

27.04.2022 23:08 - Son Güncelleme: 27.04.2022 23:08
Hayat Bilgisi’nin Arif’iydi! Ümit Erdim’in biricik eşine bakın! Seda Erdim karnı burnunda kumsal pozlarını paylaştı

2017 yılında dünyaevine giren Ümit Erdim ile Seda Erdim, 2018'de kızları Ses'i kucaklarına almıştı. Ünlü çift, geçen günlerde ise ikinci bebek müjdesini vermişti.

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Hayat Bilgisi’nin Arif’iydi! Ümit Erdim’in biricik eşine bakın! Seda Erdim karnı burnunda kumsal pozlarını paylaştı

Ünlü çift, müjdeli haberi sosyal medyada duyurmuştu. Yayınlanan aile fotoğrafında Ses'in elindeki ultrason görüntüsü dikkat çekerken, "Evet hazırsak artık Ses'in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz. Biz artık dört kişiyiz" ifadeleri kullanılmıştı.

Hayat Bilgisi’nin Arif’iydi! Ümit Erdim’in biricik eşine bakın! Seda Erdim karnı burnunda kumsal pozlarını paylaştı

İkinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftten Seda Erdim, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Hayat Bilgisi’nin Arif’iydi! Ümit Erdim’in biricik eşine bakın! Seda Erdim karnı burnunda kumsal pozlarını paylaştı

Oyuncu eşi Ümit Erdim ile mutlu bir evlilik sürdüren Seda Erdim, kumsalda verdiği karnı burnunda pozlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Hayat Bilgisi’nin Arif’iydi! Ümit Erdim’in biricik eşine bakın! Seda Erdim karnı burnunda kumsal pozlarını paylaştı

İşte Seda Erdim'in karnı burnunda o pozları...

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