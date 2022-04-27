Hayat Bilgisi’nin Arif’iydi! Ümit Erdim’in biricik eşine bakın! Seda Erdim karnı burnunda kumsal pozlarını paylaştı

Oyuncu eşi Ümit Erdim ile mutlu bir evlilik sürdüren Seda Erdim, kumsalda verdiği karnı burnunda pozlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.