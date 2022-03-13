Hayat Bilgisi oyuncusu İpek Erdem'i görenler şaşkın! Bir değişti pir değişti sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu: "Barbie Gamze mi o?"
Hayat Bilgisi oyuncusu İpek Erdem'i görenler şaşkın! Bir değişti pir değişti ünlü oyuncu sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu... 2003-2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde, özellikle gençler tarafından sıklıkla takip edilen 'Hayat Bilgisi' dizisinde, Barbie Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem geçtiğimiz yaz aylarında Akyaka tatilinde görüntülenmiş, son hali ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Hayat Bilgisi dizisiyle tanınan ve bir süredir ekrandan uzak olan İpek Erdem son haliyle bir kez daha sosyal medya gündeminde. Ünlü oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti, "Barbie Gamze mi o?" yorumları yapıldı.
13.03.2022 10:22 - Son Güncelleme: 13.03.2022 10:32
"BARBIE GAMZE Mİ O?"
Hayat Bilgisi oyuncusu İpek Erdem'i görenler şaşkın! Bir değişti pir değişti İpek'iörenler sosyal medyada yorum yağmuruna tuttu.
GÖREN TANIYAMADI
Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde rol alan oyuncular sık sık değişimleriyle dikkat çekiyor.
İşte görenlerin tanıyamadığı İpek Erdem'in son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...