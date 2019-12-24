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Hayal Köseoğlu'nun sevgilisini görenler şoke oldu! Meğer o da kendisi gibi ünlüymüş...

Hayal Köseoğlu son dönemlerde rol aldığı dizilerle adından bahsettiren genç ve yetenekli bir oyuncu. Canlandırdığı Açelya karakteri ile dikkat çeken Hayal Köseoğlu, Instagram paylaşımlarıyla gündem oldu. Sarışın güzel Hayal Köseoğlu'nun sevgilisinin de ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Yanlış duymadınız, Hayal Köseoğlu Kuzgun dizisinde rol alan genç oyuncu ile sevgili. İşte Hayal Köseoğlu, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu gibi ünlü isimlerin sevgilileri...

24.12.2019 16:35 - Son Güncelleme: 24.12.2019 16:35
Hayal Köseoğlu'nun sevgilisini görenler şoke oldu! Meğer o da kendisi gibi ünlüymüş...

Hayal Köseoğlu'nun sevgilisini öğrenince çok olacaksınız. 26.05.1992 (27 yaşında) tarihinde İstanbul da doğan Hayal Köseoğlu oyuncu, model ve ses sanatçısıdır. 1.70 cm boyunda ve 60 Kg ağırlığında olan Hayal Köseoğlu Aydın da Tiyatro eğitimi almıştır. Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunudur. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü'nde öğrenimine devam ediyor. Hayal Köseoğlu önce reklam filmlerinde oyuncu olmuş sonra da tiyatro oyunlarında kendini geliştirmiştir. Hayal Köseoğlu'nun ilk dizi deneyimi henüz 6 yaşında iken çocuk oyuncu olarak yer aldığı Ruhsar dizisi olmuştur. Şimdilerde oyunculuğu ve Instagram paylaşımları ile dikkat çeken Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi de kendisi kadar ünlü. İşte ünlülerin sevgilileri...

Hayal Köseoğlu'nun sevgilisini görenler şoke oldu! Meğer o da kendisi gibi ünlüymüş...

FARAH ZEYNEP ABDULLAH VE DOĞU DEMİRKOL

Hayal Köseoğlu'nun sevgilisini görenler şoke oldu! Meğer o da kendisi gibi ünlüymüş...
Hayal Köseoğlu'nun sevgilisini görenler şoke oldu! Meğer o da kendisi gibi ünlüymüş...

İREM HELVACIOĞLU VE SEVGİLİSİ ESER

Hayal Köseoğlu'nun sevgilisini görenler şoke oldu! Meğer o da kendisi gibi ünlüymüş...

ÖYKÜ GÜRMAN VE SEVGİLİSİ FATİH İÇMELİ

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