Hayal Köseoğlu'nun sevgilisini görenler şoke oldu! Meğer o da kendisi gibi ünlüymüş...

Hayal Köseoğlu'nun sevgilisini öğrenince çok olacaksınız. 26.05.1992 (27 yaşında) tarihinde İstanbul da doğan Hayal Köseoğlu oyuncu, model ve ses sanatçısıdır. 1.70 cm boyunda ve 60 Kg ağırlığında olan Hayal Köseoğlu Aydın da Tiyatro eğitimi almıştır. Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunudur. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü'nde öğrenimine devam ediyor. Hayal Köseoğlu önce reklam filmlerinde oyuncu olmuş sonra da tiyatro oyunlarında kendini geliştirmiştir. Hayal Köseoğlu'nun ilk dizi deneyimi henüz 6 yaşında iken çocuk oyuncu olarak yer aldığı Ruhsar dizisi olmuştur. Şimdilerde oyunculuğu ve Instagram paylaşımları ile dikkat çeken Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi de kendisi kadar ünlü. İşte ünlülerin sevgilileri...