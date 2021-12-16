Hayal Köseoğlu’nun eski halini görenler gözlerine inanamadı! Çırıçıplak poz paylaşan bebek yüzlü güzelde estetik...

29 yaşındaki güzel oyuncuyu Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin gibi dizilerde izledik. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü'nde öğrenimine devam eden Hayal Köseoğlu'nun Mucize Doktor dizisiyle birlikte yeniden popüler olması kaçınılmazdı elbette ama değişimi gerçekten dudak uçuklatıyor.