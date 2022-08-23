Vav TV İzle
Haberler Magazin Hayal Köseoğlu açtı ağzını yumdu gözünü 'güzel kadın gördüğümde tehdit altında...' Bikinili pozlarıyla olay yaratmıştı

Hayal Köseoğlu açtı ağzını yumdu gözünü 'güzel kadın gördüğümde tehdit altında...' Bikinili pozlarıyla olay yaratmıştı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Hayal Köseoğlu. Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan Hayal Köseoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor şu sıralar. Sosyal medya hesabında birbirinden iddialı pozlarını yayınlayan Köseoğlu bu kez sosyal medyadaki çıkışıyla gündeme geldi. İşte detaylar...

23.08.2022 10:20 - Son Güncelleme: 23.08.2022 10:20
Hayal Köseoğlu açtı ağzını yumdu gözünü ’güzel kadın gördüğümde tehdit altında...’ Bikinili pozlarıyla olay yaratmıştı

Birçok filmde ve dizide yer alan 29 yaşındaki Hayal Köseoğlu sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşulan Köseoğlu, son yaptığı paylaşımda kadınların güzellik algıları yüzünden çektikleri sıkıntıları paylaştı. İşte oyuncunun yaptığı çarpıcı açıklamalardan satır başları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hayal Köseoğlu açtı ağzını yumdu gözünü ’güzel kadın gördüğümde tehdit altında...’ Bikinili pozlarıyla olay yaratmıştı

-"Şu ana kadar dış görünüşüme harcadığım vakti belki binlerce kitap okumaya, yüzlerce şey üretmeye harcayabilirdim. Kıymetli yaşam süremden çaldığım için çok üzülüyorum."

-"Son derece acımasız, kadın düşmanı güzellik sektörüne harcadığım parayı keşke küçük bir kızın eğitimini üstlenmeye harcasaydım."

Hayal Köseoğlu açtı ağzını yumdu gözünü ’güzel kadın gördüğümde tehdit altında...’ Bikinili pozlarıyla olay yaratmıştı

-"Bir tane genç kızın bile filtreli fotoğraflarımla zihinsel bir yarışa girmesini istemezken, sektörün yarattığı rekabete uyum sağlamak için filtreli fotoğraf koymak zorunda hissetmek artık zekama, eğitimime ve genel olarak olduğum kadına hakaret gibi geliyor."

Hayal Köseoğlu açtı ağzını yumdu gözünü ’güzel kadın gördüğümde tehdit altında...’ Bikinili pozlarıyla olay yaratmıştı

-"Daha 25 yaşında, doğru düzgün çizgim bile yokken botoks yaptırmak zorunda hissetmiş olduğumu düşündükçe çıldırıyorum. Oyuncu arkadaşlarıma, bana, tanıdığım bir sürü insana senelerdir sektörde güzellik üzerine neler dayatıldığını keşke bilseniz."

Hayal Köseoğlu açtı ağzını yumdu gözünü ’güzel kadın gördüğümde tehdit altında...’ Bikinili pozlarıyla olay yaratmıştı

-"Güçlü bir kadın olsun ama benim sözümü dinlesin, kendi parasını kazansın ama benden çok kazanmasın, güzel ve seksi olsun ama dışarda beni huzursuz edecek gibi giyinmesin, vıdı vıdı vıdı vıdı… Hadi lan ordan!"

SON DAKİKA