Hayal Köseoğlu açtı ağzını yumdu gözünü 'güzel kadın gördüğümde tehdit altında...' Bikinili pozlarıyla olay yaratmıştı
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Hayal Köseoğlu. Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan Hayal Köseoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor şu sıralar. Sosyal medya hesabında birbirinden iddialı pozlarını yayınlayan Köseoğlu bu kez sosyal medyadaki çıkışıyla gündeme geldi. İşte detaylar...
23.08.2022 10:20 - Son Güncelleme: 23.08.2022 10:20
Birçok filmde ve dizide yer alan 29 yaşındaki Hayal Köseoğlu sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşulan Köseoğlu, son yaptığı paylaşımda kadınların güzellik algıları yüzünden çektikleri sıkıntıları paylaştı. İşte oyuncunun yaptığı çarpıcı açıklamalardan satır başları...
-"Şu ana kadar dış görünüşüme harcadığım vakti belki binlerce kitap okumaya, yüzlerce şey üretmeye harcayabilirdim. Kıymetli yaşam süremden çaldığım için çok üzülüyorum."
-"Son derece acımasız, kadın düşmanı güzellik sektörüne harcadığım parayı keşke küçük bir kızın eğitimini üstlenmeye harcasaydım."