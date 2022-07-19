Havuz başından fotoğraf paylaşan Esra Erol'a 'çok güzelsiniz tanışsak mı?' Esra Erol'un eşi Ali Özbir yine yaptı yapacağını
ATV ekranlarının güzel ve başarılı sunucusu Esra Erol, hafta içi her gün izleyici ile buluşan Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından ailesi ile birlikte tatile çıktı. Tatil için Bodrum'u tercih eden ünlü sunucu, burada verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Önceki gün pembeler içinde, havuz başında verdiği pozla ortalığı sallayan Esra Erol'un eşi Ali Özbir de boş durmadı. İşte detaylar...
19.07.2022 09:30 - Son Güncelleme: 19.07.2022 09:30
"Beklenilen fotoğraflar geldi", "Allah seni nazarlardan korusun", "Kim der iki çocuk annesi" gibi yorumlar yapılan Erol'a eşi Ali Özbir de dayanamadı.