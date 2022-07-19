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Haberler Magazin Havuz başından fotoğraf paylaşan Esra Erol'a 'çok güzelsiniz tanışsak mı?' Esra Erol'un eşi Ali Özbir yine yaptı yapacağını

Havuz başından fotoğraf paylaşan Esra Erol'a 'çok güzelsiniz tanışsak mı?' Esra Erol'un eşi Ali Özbir yine yaptı yapacağını

ATV ekranlarının güzel ve başarılı sunucusu Esra Erol, hafta içi her gün izleyici ile buluşan Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından ailesi ile birlikte tatile çıktı. Tatil için Bodrum'u tercih eden ünlü sunucu, burada verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Önceki gün pembeler içinde, havuz başında verdiği pozla ortalığı sallayan Esra Erol'un eşi Ali Özbir de boş durmadı. İşte detaylar...

19.07.2022 09:30 - Son Güncelleme: 19.07.2022 09:30
Havuz başından fotoğraf paylaşan Esra Erol’a ’çok güzelsiniz tanışsak mı?’ Esra Erol’un eşi Ali Özbir yine yaptı yapacağını

AİLESİYLE BİRLİKTE TATİLE ÇIKTI

Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından ailesi ile birlikte tatile çıkan Esra Erol soluğu Bodrum'da aldı.

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Havuz başından fotoğraf paylaşan Esra Erol’a ’çok güzelsiniz tanışsak mı?’ Esra Erol’un eşi Ali Özbir yine yaptı yapacağını

Erol tatil için verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Havuz başından fotoğraf paylaşan Esra Erol’a ’çok güzelsiniz tanışsak mı?’ Esra Erol’un eşi Ali Özbir yine yaptı yapacağını

Erol havuz başında verdiği birbirinden renkli pozları Intagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Havuz başından fotoğraf paylaşan Esra Erol’a ’çok güzelsiniz tanışsak mı?’ Esra Erol’un eşi Ali Özbir yine yaptı yapacağını

"ÇOK GÜZELSİNİZ TANIŞSAK MI?"

Hem güzelliği hem fit haliyle hayran bırakan ünlü sunucu pembe şort gömlek takımıyla hayranlarından tam not aldı

Havuz başından fotoğraf paylaşan Esra Erol’a ’çok güzelsiniz tanışsak mı?’ Esra Erol’un eşi Ali Özbir yine yaptı yapacağını

"Beklenilen fotoğraflar geldi", "Allah seni nazarlardan korusun", "Kim der iki çocuk annesi" gibi yorumlar yapılan Erol'a eşi Ali Özbir de dayanamadı.

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