Hatice Şendil’in eşi Bir Zamanlar Çukurova'dan çıktı duyanlar inanamadı! Estetik iddialarıyla gündeme gelen güzel yıldız meğer...
Şimdilerde İyilik adlı dizide başrol olarak yer alan ve çok uzun bir aranın ardından ekranlara dönen 38 yaşında güzel oyuncu Hatice Şendil, son paylaşımıyla ortalığı karıştırdı. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Hatice Şendil, geçtiğimiz günlerde estetik iddilarıyla gündeme gelmişti. Televizyonun güzel yüzü Hatice Şendil hakkında araştırma yapanla eşinin kim olduğunu görünce şaşırdı. Şendil'in eşi, Bir Zamanlar Çukurova'dan çıktı. İşte detaylar...
38 yaşındaki ünlü oyuncu Hatice Şendil son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. İyilik adlı dizide canlandırdığı Neslihan karakteriyle ekranda olan Hatice Şendil, yüzündeki değişimle sosyal medyada gündem olmuştu bir süre önce.
Yüzündeki değişimle adından söz ettiren Hatice Şendil'in yanağındaki yastıkları aldırdığı yani bişektomi operasyonu geçirdiği iddia edilmişti.
Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla dikkat çeken Hatice Şendil'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Hatice Şendil'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.
Ünlü oyuncunun, 2015 yılında Bir Zamanlar Çukurova, Teşkilat gibi dizilerin yapımcılığını üstlenen ünlü isimle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Hatice Şendil olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...