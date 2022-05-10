Hatice Şendil mini elbisesiyle boylu boyunca uzandı 20'liklere el salladı! Esra Erol anında olay yerine geldi yorumu yapıştırdı
Şimdilerde İyilik adlı dizide başrol olarak yer alan ve çok uzun bir aranın ardından ekranlara dönen 38 yaşında güzel oyuncu Hatice Şendil, son paylaşımıyla ortalığı karıştırdı. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Hatice Şendil, yeşil mini elbisesiyle uzanarak poz verdi, hem güzelliğiyle hem de düzgün fiziğiyle göz doldurdu. Hatice Şendil'in fotoğrafına yorum yapanlardan biri de yakın arkadaşı Esra Erol'du.
10.05.2022 11:17 - Son Güncelleme: 10.05.2022 11:17
Ekranların yeni dizisi İyilik'te Neslihan rolüyle seyircilerle buluşan Hatice Şendil geçtiğimiz günlerde, kendisi gibi ünlü oyuncu olan eşiyle gündeme gelmişti. Şimdilerde ekran önünde yerini alan Şendil, Instagram pozuyla adından söz ettirdi.
Hatice Şendil, bir zamanlara damga vuran Küçük Kadınlar dizisinde Utku rolüne hayat veren Burak Sağyaşar ile 2015'te evlendi.
Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Hatice Şendil'in pozlarına anında binlerce beğeni ve yorum yağdı.