Hatice Şendil mini elbisesiyle boylu boyunca uzandı 20’liklere el salladı! Esra Erol anında olay yerine geldi yorumu yapıştırdı

Ekranların yeni dizisi İyilik'te Neslihan rolüyle seyircilerle buluşan Hatice Şendil geçtiğimiz günlerde, kendisi gibi ünlü oyuncu olan eşiyle gündeme gelmişti. Şimdilerde ekran önünde yerini alan Şendil, Instagram pozuyla adından söz ettirdi.