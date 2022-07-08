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Haberler Magazin Hatice Şendil dekolteli mayosuyla paylaştı! İlk yorum Esra Erol ve Hande Soral’dan geldi! Sosyal medya sallandı güzelliğiyle büyüledi

Hatice Şendil dekolteli mayosuyla paylaştı! İlk yorum Esra Erol ve Hande Soral’dan geldi! Sosyal medya sallandı güzelliğiyle büyüledi

Hatice Şendil dekolteli mayosuyla paylaştı! Başrolünü üstlendiği dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açan Hatice Şendil, dekolteli pembe mayosuyla verdiği pozları sosyal medyada yayınladı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma ilk yorumlar ise Hande Soral ile Esra Erol'dan geldi. Güzelliğiyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, fit haliyle de dikkat çekti. İşte Hatice Şendil'in tatil pozları...

08.07.2022 19:07 - Son Güncelleme: 08.07.2022 19:14
Hatice Şendil dekolteli mayosuyla paylaştı! İlk yorum Esra Erol ve Hande Soral’dan geldi! Sosyal medya sallandı güzelliğiyle büyüledi

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, başrolünü üstlendiği dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil ardından tatile çıktı.

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Hatice Şendil dekolteli mayosuyla paylaştı! İlk yorum Esra Erol ve Hande Soral’dan geldi! Sosyal medya sallandı güzelliğiyle büyüledi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, tatil pozlarını Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

Hatice Şendil dekolteli mayosuyla paylaştı! İlk yorum Esra Erol ve Hande Soral’dan geldi! Sosyal medya sallandı güzelliğiyle büyüledi

Şendil, dekolteli pembe mayosuyla verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hatice Şendil dekolteli mayosuyla paylaştı! İlk yorum Esra Erol ve Hande Soral’dan geldi! Sosyal medya sallandı güzelliğiyle büyüledi

Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Hatice Şendil dekolteli mayosuyla paylaştı! İlk yorum Esra Erol ve Hande Soral’dan geldi! Sosyal medya sallandı güzelliğiyle büyüledi

Hatice Şendil hayranlarının iltifat yağdırdığı paylaşıma ilk yorumlar ise Hande Soral ile Esra Erol'dan geldi.

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