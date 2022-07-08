Hatice Şendil dekolteli mayosuyla paylaştı! İlk yorum Esra Erol ve Hande Soral’dan geldi! Sosyal medya sallandı güzelliğiyle büyüledi
Hatice Şendil dekolteli mayosuyla paylaştı! Başrolünü üstlendiği dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açan Hatice Şendil, dekolteli pembe mayosuyla verdiği pozları sosyal medyada yayınladı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma ilk yorumlar ise Hande Soral ile Esra Erol'dan geldi. Güzelliğiyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, fit haliyle de dikkat çekti. İşte Hatice Şendil'in tatil pozları...
08.07.2022 19:07 - Son Güncelleme: 08.07.2022 19:14
Ünlü oyuncu Hatice Şendil, başrolünü üstlendiği dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil ardından tatile çıktı.
Hatice Şendil hayranlarının iltifat yağdırdığı paylaşıma ilk yorumlar ise Hande Soral ile Esra Erol'dan geldi.