Hastanelik olan İrem Derici ayaklandı! Bikinisini giydi Alaçatı'dan 'merhaba' dedi!

Bir süredir Çeşme'de tatil yapan İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince hastanenin yolunu tuttu. Bir gün önce eğlenmek için Derya Uluğ'un sahne aldığı mekana giden ve oradaki havalandırma nedeniyle üşüttüğünü söyleyen Derici, hastaneye giderken çekip Instagram'da paylaştığı videoda şöyle dedi...