Hastanelik olan İrem Derici ayaklandı! Bikinisini giydi Alaçatı'dan 'merhaba' dedi!
Hastanelik olan İrem Derici ayaklandı! Üşüttüğünü söyleyip hastaneye giden ünlü şarkıcıya serum tedavisi uygulandı. Takipçilerinin kendisini merak etmesi üzerine bir açıklama yapan Derici, "Çok iyiyim. Serumu her ihtimale karşı aldım. Yanlış anlaşılma olmasın. Tam gaz devam konserler" dedi. Ardından bikinili pozuyla dikkat çeken İrem Derici'den dikkat çeken tatil pozu...
19.07.2021 12:57
- Son Güncelleme: 19.07.2021 12:57
Bir süredir Çeşme'de tatil yapan İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince hastanenin yolunu tuttu. Bir gün önce eğlenmek için Derya Uluğ'un sahne aldığı mekana giden ve oradaki havalandırma nedeniyle üşüttüğünü söyleyen Derici, hastaneye giderken çekip Instagram'da paylaştığı videoda şöyle dedi...