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Hastanelik olan İrem Derici ayaklandı! Bikinisini giydi Alaçatı'dan 'merhaba' dedi!

Hastanelik olan İrem Derici ayaklandı! Üşüttüğünü söyleyip hastaneye giden ünlü şarkıcıya serum tedavisi uygulandı. Takipçilerinin kendisini merak etmesi üzerine bir açıklama yapan Derici, "Çok iyiyim. Serumu her ihtimale karşı aldım. Yanlış anlaşılma olmasın. Tam gaz devam konserler" dedi. Ardından bikinili pozuyla dikkat çeken İrem Derici'den dikkat çeken tatil pozu...

19.07.2021 12:57 - Son Güncelleme: 19.07.2021 12:57
Hastanelik olan İrem Derici ayaklandı! Bikinisini giydi Alaçatı'dan 'merhaba' dedi!

Bir süredir Çeşme'de tatil yapan İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince hastanenin yolunu tuttu. Bir gün önce eğlenmek için Derya Uluğ'un sahne aldığı mekana giden ve oradaki havalandırma nedeniyle üşüttüğünü söyleyen Derici, hastaneye giderken çekip Instagram'da paylaştığı videoda şöyle dedi...

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Hastanelik olan İrem Derici ayaklandı! Bikinisini giydi Alaçatı'dan 'merhaba' dedi!

"Hastaneye gidiyorum. Sesim çıkmıyor. Boğazım, kulaklarım ağrıyor. Ha iğnemi yaptırdıktan sona beach'e giderim, o ayrı."

Hastanelik olan İrem Derici ayaklandı! Bikinisini giydi Alaçatı'dan 'merhaba' dedi!

SERUMLA EVE GİTTİ

Hürriyet'in haberine göre İrem Derici'ye hastanede serum tedavisi uygulandı. Ancak şarkıcı tedavinin tamamlanmasını beklemeden kolunda serumla hastaneden ayrılıp kiraladığı yazlık eve geçti.

Hastanelik olan İrem Derici ayaklandı! Bikinisini giydi Alaçatı'dan 'merhaba' dedi!

Arkadaşı Murat Balcı, Derici'nin görüntülerini sosyal medyada yayınladı.

Hastanelik olan İrem Derici ayaklandı! Bikinisini giydi Alaçatı'dan 'merhaba' dedi!

"ÇOK İYİYİM"

Derici ise takipçilerinin sağlık durumunu sorması üzerine "Bir sürü mesaj gelmiş, iyi misin diye. Çok iyiyim. Serumu her ihtimale karşı aldım. Yanlış anlaşılma olmasın. Tam gaz devam konserler" açıklamasını yaptı.

Hastanelik olan İrem Derici ayaklandı! Bikinisini giydi Alaçatı'dan 'merhaba' dedi!

Ardından bikinili pozunu paylaşan İrem Derici, sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.