Vav TV İzle
Haberler Magazin Hastalıkta sağlıkta birlikte olan Canan Ergüder ve Kenan Ece çiftinin çocukları kocaman oldu! Demir Ece'ye bir de şimdi bakın! Annesinin kopyası!

Hastalıkta sağlıkta birlikte olan Canan Ergüder ve Kenan Ece çiftinin çocukları kocaman oldu! Demir Ece'ye bir de şimdi bakın! Annesinin kopyası!

Geçtiğimiz dönemlerde meme kanseriyle mücadele eden oyuncu Canan Ergüder hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Yaşadığı süreci nasıl atlattığını anlatan Ergüder, 'En çok da dört yaşımdaki oğlum ve ailem için güçlü kalmak istedim.' diye konuştu. Bu süreçte kendisi gibi oyuncu olan eşi Kenan Ece'nin yoğun desteğini gördüğünü de dile getiren Ergüder 'Güçlü kalmam gerekiyordu. Eşim Kenan da bana çok destek oldu. Çok fazla araştırma yaptı.'' dedi. Hayranları ünlü çiftin çocuğunu bir hayli merak etti. Demir Ece kocaman oldu. İşte son hali...

04.08.2022 12:15 - Son Güncelleme: 04.08.2022 12:15
Hastalıkta sağlıkta birlikte olan Canan Ergüder ve Kenan Ece çiftinin çocukları kocaman oldu! Demir Ece’ye bir de şimdi bakın! Annesinin kopyası!

Hastalıkta sağlıkta birlikte olan Canan Ergüder ve Kenan Ece çiftinin çocukları kocaman oldu. Demir Ece'ye bir de şimdi bakın! Annesinin kopyası! Geçtiğimiz yıl Menajerimi Ara dizisinin çekimleri devam ederken meme kanserine yakalandığını öğrnenen ünlü oyuncu Canan Ergüder 1 yıllık aralıklı kemoterapinin ardından sağlığına kavuştu. Güzel oyuncuyu bu süreçte biricik eşi Kenan Ece ve oğlu hiç yalnız bırakmadı. İşte ünlü çiftin merak edilen aile fotoğrafları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hastalıkta sağlıkta birlikte olan Canan Ergüder ve Kenan Ece çiftinin çocukları kocaman oldu! Demir Ece’ye bir de şimdi bakın! Annesinin kopyası!

Meme kanseriyle mücadele eden ve hastalığı yenmeyi başaran ünlü oyuncu Canan Ergüder, katıldığı bir programda hastalık sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı;

Hastalıkta sağlıkta birlikte olan Canan Ergüder ve Kenan Ece çiftinin çocukları kocaman oldu! Demir Ece’ye bir de şimdi bakın! Annesinin kopyası!

''Tabii ki çok zordu bu süreç. bir çocuğum var, şuanda 4 yaşında. en zor düşünceler onunla ilgili düşünceler. Tabiş ki gencim, hayatta yapmak istediğim şeyler var, yaşamak istiyorum vs. Bu düşüncelerin hepsi geliyor insanın aklına.

Hastalıkta sağlıkta birlikte olan Canan Ergüder ve Kenan Ece çiftinin çocukları kocaman oldu! Demir Ece’ye bir de şimdi bakın! Annesinin kopyası!

Hiçbir şey kesin değil. Hastalık geri gelmeyecek diye garanti veremez bana hiç kimse. Olan süreci mümkün mertebe en sağlıklı şekilde en başta oğlum için sonra da ailem için ve kendim için güçlü kalmak istedim. Sağolsun eşim Kenan da bana çok destek oldu.

Hastalıkta sağlıkta birlikte olan Canan Ergüder ve Kenan Ece çiftinin çocukları kocaman oldu! Demir Ece’ye bir de şimdi bakın! Annesinin kopyası!

'OĞLUM VE AİLEM HAYATA BAĞLADI'

4,5 ayda bitirdim kemoyu. sonra saçım çıktıktan sonra mesleğime geri döndüm. Hayata bağlı kalmak gerekiyor. Bana danışan çok insan var. Söylediğim şey şu: Sizi hayata ne bağlı tutuyorsa ona sıkı sıkı tutunun. Benim için oğlum ve ailem.

SON DAKİKA