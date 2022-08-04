Hastalıkta sağlıkta birlikte olan Canan Ergüder ve Kenan Ece çiftinin çocukları kocaman oldu! Demir Ece'ye bir de şimdi bakın! Annesinin kopyası!
Geçtiğimiz dönemlerde meme kanseriyle mücadele eden oyuncu Canan Ergüder hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Yaşadığı süreci nasıl atlattığını anlatan Ergüder, 'En çok da dört yaşımdaki oğlum ve ailem için güçlü kalmak istedim.' diye konuştu. Bu süreçte kendisi gibi oyuncu olan eşi Kenan Ece'nin yoğun desteğini gördüğünü de dile getiren Ergüder 'Güçlü kalmam gerekiyordu. Eşim Kenan da bana çok destek oldu. Çok fazla araştırma yaptı.'' dedi. Hayranları ünlü çiftin çocuğunu bir hayli merak etti. Demir Ece kocaman oldu. İşte son hali...
04.08.2022 12:15 - Son Güncelleme: 04.08.2022 12:15
Hastalıkta sağlıkta birlikte olan Canan Ergüder ve Kenan Ece çiftinin çocukları kocaman oldu. Demir Ece'ye bir de şimdi bakın! Annesinin kopyası! Geçtiğimiz yıl Menajerimi Ara dizisinin çekimleri devam ederken meme kanserine yakalandığını öğrnenen ünlü oyuncu Canan Ergüder 1 yıllık aralıklı kemoterapinin ardından sağlığına kavuştu. Güzel oyuncuyu bu süreçte biricik eşi Kenan Ece ve oğlu hiç yalnız bırakmadı. İşte ünlü çiftin merak edilen aile fotoğrafları...
Meme kanseriyle mücadele eden ve hastalığı yenmeyi başaran ünlü oyuncu Canan Ergüder, katıldığı bir programda hastalık sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı;