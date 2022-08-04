Hastalıkta sağlıkta birlikte olan Canan Ergüder ve Kenan Ece çiftinin çocukları kocaman oldu! Demir Ece’ye bir de şimdi bakın! Annesinin kopyası!

Hiçbir şey kesin değil. Hastalık geri gelmeyecek diye garanti veremez bana hiç kimse. Olan süreci mümkün mertebe en sağlıklı şekilde en başta oğlum için sonra da ailem için ve kendim için güçlü kalmak istedim. Sağolsun eşim Kenan da bana çok destek oldu.