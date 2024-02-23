Hasret giderdiler | Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'den aylar sonra bir ilk! "Canımın içi" notuyla paylaştı...

Aylardır gündemden düşmeyen ve şimdilerde cezaevinde olan Dilan Polat ve Engin Polat ailesinin yardımcısı Şule paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen Şule, çiftin çocukları Milan Efe ile aylar sonra hasret giderdi. Milan Efe ile eelefonda görüntülü görüştüğü anları paylaşan Şule, paylaşımına bakın ne notu düştü...
Fenomen olarak tanınan ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı.
Türkiye'nin gündemine oturan olayda adeta her gün başka bir detay çıkmaya devam etti.
Her hafta başından güller yağan Dilan Polat, eşinin uçak kiralamasıyla bazen de "1 günde 750 bin lira harcıyorum", "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" açıklamalarıyla Türk halkını şoke etti.
Polat çifti cezaevinde iken ailelerinden peş peşe paylaşımlar geldi.