Hasret giderdiler | Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'den aylar sonra bir ilk! "Canımın içi" notuyla paylaştı...

Aylardır gündemden düşmeyen ve şimdilerde cezaevinde olan Dilan Polat ve Engin Polat ailesinin yardımcısı Şule paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen Şule, çiftin çocukları Milan Efe ile aylar sonra hasret giderdi. Milan Efe ile eelefonda görüntülü görüştüğü anları paylaşan Şule, paylaşımına bakın ne notu düştü...