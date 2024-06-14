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Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası! “Beni kurtarın” diye mesaj atınca...

Komedyen Hasan Can Kaya, İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde tanıştığı 23 yaşındaki genç kız ile Levent'teki evine gitti. İddiaya göre; gecenin ilerleyen saatlerinde genç kız, evden çıkmak istedi ancak Hasan Can Kaya izin vermedi. Kaya tarafından alıkonulduğu öne sürülen genç kız, "Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın" deyip arkadaşına canlı konum attı. Bunun üzerine polis ekibi harekete geçti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 10:26 Güncelleme 14 Haziran 2024, 10:54
Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası! “Beni kurtarın” diye mesaj atınca... 1

İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan 23 yaşındaki genç kız, burada tanıştığı ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Levent'teki evine gitti.

Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası! “Beni kurtarın” diye mesaj atınca... 2

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Levent'te meydana geldi.

Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası!

Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası! “Beni kurtarın” diye mesaj atınca... 3

Edinilen bilgiye göre, ünlü komedyen Hasan Can Kaya, İstanbul'daki özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katıldı.

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