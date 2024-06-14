Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası! “Beni kurtarın” diye mesaj atınca...

Komedyen Hasan Can Kaya, İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde tanıştığı 23 yaşındaki genç kız ile Levent'teki evine gitti. İddiaya göre; gecenin ilerleyen saatlerinde genç kız, evden çıkmak istedi ancak Hasan Can Kaya izin vermedi. Kaya tarafından alıkonulduğu öne sürülen genç kız, "Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın" deyip arkadaşına canlı konum attı. Bunun üzerine polis ekibi harekete geçti. İşte detaylar...