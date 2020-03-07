Hanife Gürdal hamile mi? Olaylı gelin adayı Hanife Gürdal ve eşi Kemal Ayvaz bebek mi bekliyor?
Türkiye onu katıldığı evlendirmek programlarıyla tanıdı. Programlarda kendisine gelen onca talibe rağmen televizyonda evlenemeyen Hanife Gürdal, mutluluğu daha sonra Kemal Ayvaz'da bulmuştu. Çift 2019 yılında hayatlarını birleştirmişti. Şimdi de Hanife Gürdal'ın hamile olduğu iddia edildi. İddiaların kaynağı ise yine Hanife Gürdal'on sosyal medya paylaşımları. Peki Hanife Gürdal ve eşi Kemal Ayvaz bebek mi bekliyor? İşte detaylar.
07.03.2020 11:29
- Son Güncelleme: 07.03.2020 11:40
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