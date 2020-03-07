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Hanife Gürdal hamile mi? Olaylı gelin adayı Hanife Gürdal ve eşi Kemal Ayvaz bebek mi bekliyor?

Türkiye onu katıldığı evlendirmek programlarıyla tanıdı. Programlarda kendisine gelen onca talibe rağmen televizyonda evlenemeyen Hanife Gürdal, mutluluğu daha sonra Kemal Ayvaz'da bulmuştu. Çift 2019 yılında hayatlarını birleştirmişti. Şimdi de Hanife Gürdal'ın hamile olduğu iddia edildi. İddiaların kaynağı ise yine Hanife Gürdal'on sosyal medya paylaşımları. Peki Hanife Gürdal ve eşi Kemal Ayvaz bebek mi bekliyor? İşte detaylar.

07.03.2020 11:29 - Son Güncelleme: 07.03.2020 11:40
Hanife Gürdal hamile mi? Olaylı gelin adayı Hanife Gürdal ve eşi Kemal Ayvaz bebek mi bekliyor?

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyurduktan sonra başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, geçtiğimiz senenin son ayında fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturdu.

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Hanife Gürdal hamile mi? Olaylı gelin adayı Hanife Gürdal ve eşi Kemal Ayvaz bebek mi bekliyor?

Birlikte yaşamaya başlayan ikili, şubat ayında da düğün yaptı. Hanife Gürdal'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlar ise hamile olabileceğini düşündürdü.

Hanife Gürdal hamile mi? Olaylı gelin adayı Hanife Gürdal ve eşi Kemal Ayvaz bebek mi bekliyor?

"TEYZE Mİ OLUYORUM" SORUSUNA CEVAP VERDİ

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanarak evdeki hallerini paylaşan Hanife Gürdal, dün akşam Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Hanife Gürdal hamile mi? Olaylı gelin adayı Hanife Gürdal ve eşi Kemal Ayvaz bebek mi bekliyor?

Evlilik programında arkadaşı olduğu Sevgi Akiska'nın "Teyze mi oluyorum?" sorusuna sus işareti yapan bir emojiyle karşılık veren Gürdal'ın tepkisi akıllara hamilelik iddialarını getirdi.

Hanife Gürdal hamile mi? Olaylı gelin adayı Hanife Gürdal ve eşi Kemal Ayvaz bebek mi bekliyor?

"9 AY SONRA YANINDAYIM"

Sevgi Akiska kendi Instagram hesabından ikiz bebek fotoğrafı paylaşarak "Haniff öleceğim şuraya doğru... Gel zaman gel zaman gel..." dedi.

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