Hangi ünlüde burun estetiği var? 10 yıl önceki hallerini görenler tanıyamıyor! Hande Erçel, Şeyma Subaşı, Gökçe Bahadır... Liste kabarık!

Günümüzde estetik işlemler oldukça yaygın bir şekilde tercih ediliyor. Özellikle ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlüler, görünümünde büyük değişiklikler yapmak için estetik cerrahlara başvuruyor. Bu nedenle, ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri sosyal medyada büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte ünlülerin estetikli ve estetiksiz hallerine dair bilgiler...