Hangi ünlüde burun estetiği var? 10 yıl önceki hallerini görenler tanıyamıyor! Hande Erçel, Şeyma Subaşı, Gökçe Bahadır... Liste kabarık!
Son dönemde estetik ameliyatlar oldukça popüler. Bu nedenle günümüzde birçok kadının estetik ameliyatları düşünmesi kaçınılmaz hale geldi. Ayrıca ünlü isimlerin estetik ameliyatları da sıkça konuşuluyor. Ünlülerde özellikle burun estetiği oldukça fazla tercih ediliyor. İşte son zamanlarda popülerlik kazanan ünlülerin estetikli ve estetiksiz hallerine dair bilgiler!
22.05.2023 23:32 - Son Güncelleme: 22.05.2023 23:37
Günümüzde estetik işlemler oldukça yaygın bir şekilde tercih ediliyor. Özellikle ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlüler, görünümünde büyük değişiklikler yapmak için estetik cerrahlara başvuruyor. Bu nedenle, ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri sosyal medyada büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte ünlülerin estetikli ve estetiksiz hallerine dair bilgiler...
Estetik ameliyatların ünlülerin kariyerlerini ve popülaritelerini nasıl etkilediği de merak edilen bir konudur.
İmza attıkları projelerde ve kırmızı halı etkinliklerinde kusursuz görünmeleri bekleniyor. Bu nedenle, bazı ünlüler estetik işlemleri bir güzellik rutini olarak benimseyebiliyorlar.