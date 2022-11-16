Hangi aile merak ediliyordu! Yalı Çapkını'nın kimin hayatı olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! Gerçek hikayesi ortaya çıktı!

Yalı Çapkını 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Ferit'in Seyran'dan isteği damga vurdu. Suna'nın eniştesini öptükten sonra hiçbir şey yolunda gitmedi. Star TV'nin taze dizisi her hafta Cuma günü ekrana geliyor. İlgi ile takip edilen dizi ile ilgili Gülseren Budayıcıoğlu 'Gerçek hikaye' açıklaması yaptı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi ile ilgili o detay şoke etti. Peki Yalı Çapkını'nın gerçek hikayesi nasıl? Kimin hayatı? Hangi aileyi anlatıyor? Öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte detaylar...