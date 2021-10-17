Hande Yener'in kırmızı sahne kostümüne sosyal medyadan tepki gecikmedi! 'Soyunmak özgür olmak demek değil'
Hande Yener'in kırmızı sahne kostümü gündeme bomba gibi düştü. Değişik tarzı ve yaşına rağmen fit görüntüsü ile sık sık gündeme gelen Hande Yener, sahne kıyafeti ile tepki çekti. Kırmızılar içinde dinleyicilerinin karşısına çıkan Yener'in sahnedeki halleri, 'Soyunmanın özgürlük demek olmadığını anladığınız zaman gerçekten özgür olacaksınız' şeklinde yorumlar aldı.
17.10.2021 13:02
- Son Güncelleme: 17.10.2021 13:14