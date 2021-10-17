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Haberler Magazin Hande Yener'in kırmızı sahne kostümüne sosyal medyadan tepki gecikmedi! 'Soyunmak özgür olmak demek değil'

Hande Yener'in kırmızı sahne kostümüne sosyal medyadan tepki gecikmedi! 'Soyunmak özgür olmak demek değil'

Hande Yener'in kırmızı sahne kostümü gündeme bomba gibi düştü. Değişik tarzı ve yaşına rağmen fit görüntüsü ile sık sık gündeme gelen Hande Yener, sahne kıyafeti ile tepki çekti. Kırmızılar içinde dinleyicilerinin karşısına çıkan Yener'in sahnedeki halleri, 'Soyunmanın özgürlük demek olmadığını anladığınız zaman gerçekten özgür olacaksınız' şeklinde yorumlar aldı.

17.10.2021 13:02 - Son Güncelleme: 17.10.2021 13:14
Hande Yener’in kırmızı sahne kostümüne sosyal medyadan tepki gecikmedi! ’Soyunmak özgür olmak demek değil’

'SOYUNMAK ÖZGÜR OLMAK DEMEK DEĞİL'

Hande Yener'in kırmızı sahne kostümüne sosyal medyadan tepki gecikmedi! 'Soyunmak özgür olmak demek değil'

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Hande Yener’in kırmızı sahne kostümüne sosyal medyadan tepki gecikmedi! ’Soyunmak özgür olmak demek değil’

Gerek konserlerinde giydiği farklı kostümler gerekse müzik tarzında uyguladığı değişikliklerle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Hande Yener’in kırmızı sahne kostümüne sosyal medyadan tepki gecikmedi! ’Soyunmak özgür olmak demek değil’

Dişiliğini ön plana çıkaran kostümler tercih eden Yener sıklıkla kendisini dünya standartlarında gördüğünü de ifade ediyor.

Hande Yener’in kırmızı sahne kostümüne sosyal medyadan tepki gecikmedi! ’Soyunmak özgür olmak demek değil’

Son olarak ünlü şarkıcı Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde sahne aldı.

Hande Yener’in kırmızı sahne kostümüne sosyal medyadan tepki gecikmedi! ’Soyunmak özgür olmak demek değil’

Yener'in konser için giydiği yapımı bir ay süren, baştan aşağıya kırmızılara büründüğü Stilist Seyit Ares imzalı deri kıyafetiyle dikkat çekti.

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