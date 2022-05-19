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Haberler Magazin Hande Yener’den otel odasında bikinili paylaşım! 50’ine merdiven dayayan Hande’ye bakın! Tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu

Hande Yener’den otel odasında bikinili paylaşım! 50’ine merdiven dayayan Hande’ye bakın! Tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu

Hande Yener'den otel odasından bikinili paylaşım! Geçtiğimiz haftalarda yeni klipinin müjdesini veren Hande Yener, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Konser vermek için ABD'ye uçan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Konakladığı otelin odasında manzarayı izlerken siyah-beyaz bikinisiyle poz veren Yener, o anları Instagram sayfasında paylaştı. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı, paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu. İşte Hande Yener'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

19.05.2022 18:14 - Son Güncelleme: 19.05.2022 18:14
Hande Yener’den otel odasında bikinili paylaşım! 50’ine merdiven dayayan Hande’ye bakın! Tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hande Yener, geçen haftalarda yeni klipinin müjdesini vererek gündeme gelmişti.

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Hande Yener’den otel odasında bikinili paylaşım! 50’ine merdiven dayayan Hande’ye bakın! Tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Hande Yener’den otel odasında bikinili paylaşım! 50’ine merdiven dayayan Hande’ye bakın! Tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu

Konser vermek için ABD'ye uçan Yener, konakladığı otelin odasında manzarayı izlerken bikinisiyle verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Yener’den otel odasında bikinili paylaşım! 50’ine merdiven dayayan Hande’ye bakın! Tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden 49 yaşındaki şarkıcının bikinili paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hande Yener’den otel odasında bikinili paylaşım! 50’ine merdiven dayayan Hande’ye bakın! Tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu

Fit haliyle de dikkat çeken Yener'in paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

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