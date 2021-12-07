Hande Yener öyle bir yerden dekolte verdi ki sosyal medya ayağa kalktı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Hiç giymeseymiş daha iyiymiş”

"Her şeyi ortada tam bir edepsizlik. Halkın gözü önünde olan sanatçılar çıplaklığıyla değil, saygınlığıyla halkın gönlüne ve gözüne girmelidir. Gençlerimize kötü örnek olmaktan başka bir işe yaramıyorlar", "Rezil bir görüntü", "Para vermeyin kıyafetlere bir kilot yeter zaten"