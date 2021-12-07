Hande Yener öyle bir yerden dekolte verdi ki sosyal medya ayağa kalktı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Hiç giymeseymiş daha iyiymiş”
Hande Yener öyle bir yerden dekolte verdi ki sosyal medya ayağa kalktı! Ünlü şarkıcı Hande Yener, yeni şarkısının klip çekimleri için objektif karşısına geçti. Sosyal medyayı aktif kullanan Yener, klipten bir kesiti ise Instagram hesabında paylaşmayı ihmal etmedi. Söz konusu paylaşımda Yener'in klip tarzı dikkat çekti. Siyah pantolonuyla objektif karşısına geçen Yener'in popo dekoltesi olay oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Yener'in klibi için tercih ettiği pantolona tepki gösterdi. Bir internet kullanıcısı, "Hiç giymeseymiş daha iyiymiş" yorumunda bulundu. İşte Hande Yener'in o pantolonu ve gelen tepkilerden bazıları...
07.12.2021 01:00
- Son Güncelleme: 07.12.2021 16:24
Yeni şarkısının klip çekimleri için kamera karşısına geçen Hande Yener, tercih ettiği kostümle sosyal medyaya damga vurdu.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ!
Sosyal medya kullanıcıları, Yener'in pantolonunu eleştiri yağmuruna tuttu. İşte Hande Yener'in pantolonuna gelen bazı tepkiler...