Hande Yener 'isterseniz doktorumun numarasını vereyim’ dedi bombayı patlattı! 'Yaşsız kadınım' diyen Hande Yener meğer...
Hande Yener 'isterseniz doktorumun numarasını vereyim' dedi bombayı patlattı! Önceki akşam Açıkhava Konserleri'nde sahne alan ünlü popçu, giyim tarzı ve esprileri ile dikkat çekti. Hayranlarından gelen "Çok güzelsin" tezahüratı karşısında, "Yaşsız kadınım. 18 yaşındayım." diyen Hande Yener, yaptığı espri ile gündeme bomba gibi düştü. Yener'in sözleri sonrası yaşı merak konusu oldu. Hande Yener bakın kaç yaşında...
17.08.2021 13:34
- Son Güncelleme: 17.08.2021 13:38
HANDE'DEN BOMBA ESPRİ!
Hande Yener 'isterseniz doktorumun numarasını vereyim' dedi bombayı patlattı! '18 yaşındayım' diyen Hande Yener'in yaşı merak ediliyor.
29 yaşında Çağın Kulaçoğlu adında bir erkek evladı olan ünlü popçu, hayranlarından gelen "Çok güzelsin" tezahüratı karşısında, "Yaşsız kadınım. 18 yaşındayım." dedi.