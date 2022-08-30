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Haberler Magazin Hande Yener alev alev yanıyor! Kırmızı bikinili tekne pozuyla olay oldu gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı: "Pergel gibi açmış..."

Hande Yener alev alev yanıyor! Kırmızı bikinili tekne pozuyla olay oldu gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı: "Pergel gibi açmış..."

Hande Yener alev alev yanıyor! Kırmızı bikinili tekne pozuyla olay oldu gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı. 30 yaşında Çağın Kulaçoğlu adında bir erkek evladı olan Hande Yener Instagram'ı yıktı geçti. Yoğun konser maratonuna kısa bir ara veren Hande, geçtiğimiz gün Alaçatı'da dinleyicileriyle buluştu, konser sonrası da soluğu denizde aldı. Kırmızı bikinisiyle teknede poz veren Hande Yener'in paylaşımlarını görenler, "Resmen alev alev yanıyor" , "Pergel gibi açmış..." , "Hande Yener kaç yaşında böyle?" yorumları yaptı.

30.08.2022 09:42 - Son Güncelleme: 30.08.2022 10:35
Hande Yener alev alev yanıyor! Kırmızı bikinili tekne pozuyla olay oldu gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı: Pergel gibi açmış...

HANDE ALEV ALDI

Hande Yener alev alev yanıyor! Kırmızı bikinili tekne pozuyla olay oldu gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Yener alev alev yanıyor! Kırmızı bikinili tekne pozuyla olay oldu gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı: Pergel gibi açmış...

Gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hande Yener, yoğun konser maratonuna kısa bir ara verdi.

Hande Yener alev alev yanıyor! Kırmızı bikinili tekne pozuyla olay oldu gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı: Pergel gibi açmış...

Geçtiğimiz gün Alaçatı'da dinleyicileriyle buluşan Yener, konser sonrası da soluğu denizde aldı.

Hande Yener alev alev yanıyor! Kırmızı bikinili tekne pozuyla olay oldu gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı: Pergel gibi açmış...

Yatla denize açılan şarkıcı, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Hande Yener alev alev yanıyor! Kırmızı bikinili tekne pozuyla olay oldu gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı: Pergel gibi açmış...

Ünlü şarkıcı, kırmızı bikinisiyle teknede poz verdi.

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