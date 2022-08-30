Hande Yener alev alev yanıyor! Kırmızı bikinili tekne pozuyla olay oldu gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı: "Pergel gibi açmış..."
Hande Yener alev alev yanıyor! Kırmızı bikinili tekne pozuyla olay oldu gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı. 30 yaşında Çağın Kulaçoğlu adında bir erkek evladı olan Hande Yener Instagram'ı yıktı geçti. Yoğun konser maratonuna kısa bir ara veren Hande, geçtiğimiz gün Alaçatı'da dinleyicileriyle buluştu, konser sonrası da soluğu denizde aldı. Kırmızı bikinisiyle teknede poz veren Hande Yener'in paylaşımlarını görenler, "Resmen alev alev yanıyor" , "Pergel gibi açmış..." , "Hande Yener kaç yaşında böyle?" yorumları yaptı.
30.08.2022 09:42 - Son Güncelleme: 30.08.2022 10:35
HANDE ALEV ALDI
Hande Yener alev alev yanıyor! Kırmızı bikinili tekne pozuyla olay oldu gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı.