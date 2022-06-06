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Haberler Magazin Hande Soral'ın doğum anı ağlattı doktoru tüm süreci anlattı: "Hiçbir şey kolay olmuyor, dile kolay tam 16 saat..."

Hande Soral'ın doğum anı ağlattı doktoru tüm süreci anlattı: "Hiçbir şey kolay olmuyor, dile kolay tam 16 saat..."

Hande Soral'ın doğum anı ağlattı, doktoru tüm süreci anlattı, "Hiçbir şey kolay olmuyor, dile kolay tam 16 saat..." diyen Hande Soral'ın doktorundan gelen satırlar ve fotoğraflar kısa sürede gündem oldu. 2017 yılında nikah masasına oturduğu İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, doğum sonrası eşi ve bebeğiyle verdiği aile bozunu "Hoş geldin oğlum" notuyla yayınlamıştı. Normal doğum yapan Hande Soral, fotoğraflarını görünce, "Doktorum sabah sabah biraz ağlattı" dedi.

06.06.2022 17:06 - Son Güncelleme: 06.06.2022 17:06
Hande Soral’ın doğum anı ağlattı doktoru tüm süreci anlattı: Hiçbir şey kolay olmuyor, dile kolay tam 16 saat...

"DİLE KOLAY TAM 16 SAAT..."

Hande Soral'ın doğum anı ağlattı doktoru tüm süreci anlattı.

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Hande Soral’ın doğum anı ağlattı doktoru tüm süreci anlattı: Hiçbir şey kolay olmuyor, dile kolay tam 16 saat...

2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturan oyuncu Hande Soral, geçtiğimiz pazartesi ilk bebeklerini dünyaya getirdi.

Hande Soral’ın doğum anı ağlattı doktoru tüm süreci anlattı: Hiçbir şey kolay olmuyor, dile kolay tam 16 saat...

Erkek çocuk sahibi olan Hande Soral ile İsmail Demirci çifti, Ali adını verdikleri bebeklerini sağlıkla kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Hande Soral’ın doğum anı ağlattı doktoru tüm süreci anlattı: Hiçbir şey kolay olmuyor, dile kolay tam 16 saat...

Doğumun ardından eşi ve oğlu ile hastane odasında çekilen aile pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Soral, gönderisine ''Hoş geldin oğlum...'' notunu düştü.

Hande Soral’ın doğum anı ağlattı doktoru tüm süreci anlattı: Hiçbir şey kolay olmuyor, dile kolay tam 16 saat...

İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan oyuncu çift, bebeklerinin ilk kontrolü için gittikleri hastanenin çıkışında görüntülendi.

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