Hande Soral'ın doğum anı ağlattı doktoru tüm süreci anlattı: "Hiçbir şey kolay olmuyor, dile kolay tam 16 saat..."
Hande Soral'ın doğum anı ağlattı, doktoru tüm süreci anlattı, "Hiçbir şey kolay olmuyor, dile kolay tam 16 saat..." diyen Hande Soral'ın doktorundan gelen satırlar ve fotoğraflar kısa sürede gündem oldu. 2017 yılında nikah masasına oturduğu İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, doğum sonrası eşi ve bebeğiyle verdiği aile bozunu "Hoş geldin oğlum" notuyla yayınlamıştı. Normal doğum yapan Hande Soral, fotoğraflarını görünce, "Doktorum sabah sabah biraz ağlattı" dedi.
06.06.2022 17:06 - Son Güncelleme: 06.06.2022 17:06
2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturan oyuncu Hande Soral, geçtiğimiz pazartesi ilk bebeklerini dünyaya getirdi.
Erkek çocuk sahibi olan Hande Soral ile İsmail Demirci çifti, Ali adını verdikleri bebeklerini sağlıkla kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.