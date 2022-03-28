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Haberler Magazin Hande Soral'ın baby shower partisinde kazanan enişte Hakan Baş! Maaile kadraja girdi karnı burnunda Hande'nin güzelliği hayran bıraktı

Hande Soral'ın baby shower partisinde kazanan enişte Hakan Baş! Maaile kadraja girdi karnı burnunda Hande'nin güzelliği hayran bıraktı

Hande Soral'ın baby shower partisinde kazanan enişte Hakan Baş! Maaile kadraja girdi karnı burnunda Hande'nin güzelliği hayran bıraktı... Geçtiğimiz sezon 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Ümit' karakterine hayat veren oyuncu Hande Soral (35), meslektaşı İsmail Demirci (37), 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz aylarda eşi ile objektif karşısına geçen Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu duyurmuştu. Hande Soral, dünyaya getirmeye hazırlandığı oğlu Ali için baby shower partisi düzenledi. Davete ünlü çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Partide pembe bir elbise giymeyi tercih eden Soral'ın güzelliği hayran bıraktı. Hande'nin baby shower için düzenlediği 'bilin bakalım' anketinin kazananı ise Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş oldu.

28.03.2022 12:30 - Son Güncelleme: 28.03.2022 12:30
Hande Soral’ın baby shower partisinde kazanan enişte Hakan Baş! Maaile kadraja girdi karnı burnunda Hande’nin güzelliği hayran bıraktı

Hande Soral'ın baby shower partisinde kazanan enişte Hakan Baş! Maaile kadraja girdi karnı burnunda Hande'nin güzelliği hayran bıraktı...

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Hande Soral’ın baby shower partisinde kazanan enişte Hakan Baş! Maaile kadraja girdi karnı burnunda Hande’nin güzelliği hayran bıraktı

Beş yıl önce nikah masasına oturan oyuncu çift Hande Soral ile İsmail Demirci, şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Hande Soral’ın baby shower partisinde kazanan enişte Hakan Baş! Maaile kadraja girdi karnı burnunda Hande’nin güzelliği hayran bıraktı

Çift son olarak oğullarına Ali ismini koyacaklarını açıklamıştı.

Hande Soral’ın baby shower partisinde kazanan enişte Hakan Baş! Maaile kadraja girdi karnı burnunda Hande’nin güzelliği hayran bıraktı

'BABY SHOWER HATIRASI'
Hande Soral, Ali için baby shower partisi düzenledi. Davete ünlü çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı.

Hande Soral’ın baby shower partisinde kazanan enişte Hakan Baş! Maaile kadraja girdi karnı burnunda Hande’nin güzelliği hayran bıraktı

Partide pembe bir elbise giymeyi tercih eden oyuncu, objektiflere bol bol poz verdi.

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